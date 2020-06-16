Вт, 16.06.2020
Акустический концертный зал в Риге является многолетним долгом государства перед выдающейся музыкальной индустрией Латвии. Наурис Пунтулис, министр культуры

В Одни Ворота: Антон Семеняк о Ghetto Games-2020
Подкаст Radio SWH+

Ghetto Games

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Спортивная программа "В Одни Ворота" рассказывает о личностях и достижениях, делает прогнозы и приводит статистику, проливает свет на тонкие и малозаметные детали большого спорта. Автор и ведущий подкаста - Никита Матвеев.

Сегодня в выпуске:

  • В гостях Антон Семеняк из знаменитых рижских Ghetto Games.

Как из-за карантина изменились планы на мероприятия в парке Гризинькалнс, какие возможности удалось найти организаторам благодаря режиму самоизоляции, какие  тренировки под эгидой Ghetto Games можно посещать уже сейчас и как заявить свою дворовую команду на футбольный турнир прямо на месте в день проведения соревнований?

Об этом и многом другом в первом за долгое время "гостевом" выпуске спортивной программы на радио SWH+

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