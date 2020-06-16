В Одни Ворота: Антон Семеняк о Ghetto Games-2020

Как из-за карантина изменились планы на мероприятия в парке Гризинькалнс, какие возможности удалось найти организаторам благодаря режиму самоизоляции, какие тренировки под эгидой Ghetto Games можно посещать уже сейчас и как заявить свою дворовую команду на футбольный турнир прямо на месте в день проведения соревнований?