Танкер оставил в водах Латвии и Литвы загрязнение площадью почти 5 кв. км

О загрязнении в понедельник сообщили ВМС Литвы.

Как сообщает ДООС, танкер ION M, который зашел примерно на 56 километров в воды Литвы из вод Латвии, оставил за собой грязное пятно, треть которого находится в литовских водах.

Размеры пятна - около 5 кв. км. Загрязнение зафиксировал спутник Sentinel Европейского агентства безопасного судоходства.

ВМС направили вертолет для осмотра места вероятного инцидента и выброса загрязнений.

ДООС утверждает, что Инспекция по охране морской среды связалась с Латвийским координационным центром спасения на море, который информировал, что перед этим судно везло груз пальмового масла, которое относится к загрязнениям категории Y (неопасная категория).

По словам представителей природоохранных органов, одна из версий происшествия - судно сбросило остатки груза в море. ДООС проводит проверку.

Загрязнения не опасны

Появившееся в понедельник в Балтийском море загрязнение не опасно, штрафа в связи с ним не будет, сообщил ДООС Литвы.

"Штрафа не будет, не было нарушения, а загрязнения неопасной категории сами полностью растворяются", - сообщила BNS представитель ДООС по связям с общественностью Юргита Ясюнене.

В понедельник Служба береговой пограничной охраны Латвии проверила танкер ION M - были проверены протоколы осмотра емкостей после разгрузки судна и записи журнала регистрации жидких грузов.

Было установлено, что судно перевозило пальмовое масло, которое причисляется к неопасным загрязняющим веществам, а в понедельник после разгрузки емкости вымыли подогретой морской водой и спустили ее в море.

Экологи утверждают, что международные документы не запрещают сброс в море таких стоков, однако экипаж судна не следовал хорошим правилам. Согласно указу министров окружающей среды и транспорта Литвы по поводу таких отходов и остатков грузов, подобные стоки должны приниматься в Клайпедском порту без дополнительной платы.

Такой порядок, по данным департамента, действует и в других государствах Балтийского моря.