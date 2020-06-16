Вт, 16.06.2020
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"Даже жарко стало": Туктамышева поделилась новым фото

Елизавета Туктамышева

ФОТО: AP/Scanpix

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Instagram поделилась фотографией в ответ на критику хейтеров в свой адрес.

Фигуристку ни раз критиковали за слишком откровенные снимки, а также за знаменитый прокат под композицию Бритни Спирс Toxic, во время которого Туктамышева избавлялась от верхней одежды.

Чемпионка мира 2015 года решила ответить на критику и опубликовала фото в чёрном платье.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало", - подписала публикацию Туктамышева.

23-летняя Туктамышева - чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

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