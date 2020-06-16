"Даже жарко стало": Туктамышева поделилась новым фото

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём Instagram поделилась фотографией в ответ на критику хейтеров в свой адрес.
Фигуристку ни раз критиковали за слишком откровенные снимки, а также за знаменитый прокат под композицию Бритни Спирс Toxic, во время которого Туктамышева избавлялась от верхней одежды.
Чемпионка мира 2015 года решила ответить на критику и опубликовала фото в чёрном платье.
"Часто пишут, что у меня раздетые фотки. Ну вот нет же. Ни одного открытого сантиметра. Даже жарко стало", - подписала публикацию Туктамышева.
23-летняя Туктамышева - чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.
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