Бой века: Энтони Джошуа - Тайсон Фьюри. Уже в следующем году?

Кто является неоспоримым чемпионом мира по боксу?

На данный момент последним неоспоримым чемпионом мира по боксу стал британец Леннокс Льюис, у которого есть также и канадское гражданство.

Льюис в период с 13 ноября 1999 года по 29 апреля 2000-го был неоспоримым чемпионом мира по боксу в тяжёлом весе и владел поясами организаций WBC, WBA и IBF.

В своё время легендарному Мухаммеду Али и другим боксёрам хватило поясов WBC и WBA, чтобы стать неоспоримыми чемпионами мира по боксу в тяжёлой весовой категории. Позже критерии дополнялись и, например, Майку Тайсону понадобилось собрать уже три пояса - WBC, WBA и IBF.

Однако, с 2007 года, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, бойцам тяжеловесам необходимо было завоевать уже четыре пояса - WBA, WBC, IBF и WBO, что на данный момент пока так никому и не удалось.

Чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, боксёр должен обладать всеми четырьмя поясами одновременно. Близок к этому был украинец Владимир Кличко, который владел поясами WBA, WBO, IBF, но так и не получил титул WBC.

Владимир Кличко ФОТО: AFP/LETA

Старший брат Владимира Кличко, Виталий, несколько лет был обладателем пояса WBC. Так как братья пообещали не выходить на ринг друг против друга, мечте Владимира Кличко о том, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира по боксу, не суждено было сбыться.

Титул неоспоримого чемпиона мира в первой тяжёлой весовой категории (до 90,7 кг) в 2018 году получил украинец Александр Усик, чей триумф состоялся во время первого сезона Всемирной боксёрской суперсерии. Он стал обладателем поясов WBA, WBC, IBF и WBO.

Усик нанёс первое и единственное поражение в карьере Майрису Бриедису, который проиграл в полуфинале суперсерии в январе 2018 года в Риге. Затем в решающем поединке Усик одолел россиянина Мурата Гассиева, что сделало украинца неоспоримым чемпионом мира в первой тяжёлой весовой категории. Сейчас Усик продолжает карьеру в супертяжах.

Джошуа против Фьюри - бой столетия?

Учитывая, что мир вот уже как 20 лет не видел неоспоримого чемпиона мира в тяжёлом весе, то бой двух британцев в 2021 году может стать поединком столетия.

Сейчас Энтони Джошуа является обладателем поясов WBA, IBF и WBO, а у Тайсона Фьюри есть титул WBC. Представители боксёров сошлись на устной, но пока не официальной, договоренности об организации боя в 2021 году.

Однако, перед этим Джошуа ещё ожидает бой с боксёром из Болгарии, Кубратом Пулевым, в то время как Фьюри ждёт третья встреча с бывшим обладателем пояса WBC Деонтеем Уайлдером. Эти два боя должны были состояться этим летом, но из-за пандемии коронавируса их пришлось отложить на неопределённое время.

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер ФОТО: AP/LETA

Теоретически Джошуа и/или Фьюри всё ещё могут лишиться своих поясов, что не даст им возможности побороться за титул неоспоримого чемпиона мира в тяжёлом весе. Надо также учитывать, что есть ещё несколько обязательных претендентов на чемпионские пояса.

Британский боксёр Диллиан Уайт претендует на принадлежащий Фьюри пояс WBC, а Усик и Пулев являются претендентами на титулы WBO и IBF, которыми сейчас обладает Джошуа. Эти боксёры могут стать препятствием для эпохального между двумя британцами.

Кто победит в поединке века?

30-летний Джошуа за время своей профессиональной карьеры одержал 23 победы (21 нокаутом) и потерпел одно поражение. В 2019 году британец неожиданно уступил мексиканцу Энди Руису. Вскоре, правда, Джоуша провёл реванш против Руиса и заполучил обратно свои чемпионские пояса.

Стоит отметить, что в 2017 году Джошуа оказался сильнее бывшего чемпиона мира Владимира Кличко, а в 2012 году британец стал победителем на Олимпиаде в Лондоне.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Что касается Фьюри, то 31-летний боксёр одержал 31 победу (21 нокаутом), а в 2018 году бой против Деонтея Уайлдера завершился вничью. В феврале этого года Фьюри всё-таки одержал победу над Уайлдером в повторном поединке.

Фьюри, также как и Джошуа, побеждал Владимира Кличко. Ему это удалось сделать в 2015 году. После этого последовала дисквалификация британского боксёра за допинг, депрессия, алкогольная зависимость и триумфальное возвращение спустя два с половиной года.