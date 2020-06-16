Вт, 16.06.2020
Если бы человек был создан для постоянного сидения, у него был бы огромный зад и коротенькие ножки, но у нас ноги длинные, а это значит, что мы должны ходить. Калвис Бриукс, главврач Травматологической и ортопедической больницы

В возрасте 16 лет умерла олимпийская надежда Франции

Люси Дауди

ФОТО: AFP/SCANPIX

Звезда французского скалолазания, 16-летняя Люси Дауди погибла в результате падения со 150-метровой высоты. Об этом сообщает BBC.

Сообщается, что трагедия произошла в минувшее воскресенье во французских Альпах и спортсменка стала жертвой рокового стечения обстоятельств.

Трагедия случилась в её родном департаменте Изер во время перехода между двумя секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас. Дауди поскользнулась и упала с огромной высоты.

"Это невероятно грустно, что скалолазание потеряло одного из спортсменов. Люси была молодой спортсменкой, которая подавала большие надежды. У неё было большое будущее. Вся федерация скорбит", - говорится в заявлении французской федерации скалолазания.

Люси Дауди - действующая чемпионка мира среди юниоров по боулдерингу. Этот вид скалолазания в следующем году включён в программу Олимпийских игр в Токио.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by luce (@luce_douady) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by luce (@luce_douady) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by luce (@luce_douady) on

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ