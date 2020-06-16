В возрасте 16 лет умерла олимпийская надежда Франции

Сообщается, что трагедия произошла в минувшее воскресенье во французских Альпах и спортсменка стала жертвой рокового стечения обстоятельств.

Трагедия случилась в её родном департаменте Изер во время перехода между двумя секторами для скалолазания на границе муниципалитетов Кроль и Сент-Панкрас. Дауди поскользнулась и упала с огромной высоты.

"Это невероятно грустно, что скалолазание потеряло одного из спортсменов. Люси была молодой спортсменкой, которая подавала большие надежды. У неё было большое будущее. Вся федерация скорбит", - говорится в заявлении французской федерации скалолазания.

Люси Дауди - действующая чемпионка мира среди юниоров по боулдерингу. Этот вид скалолазания в следующем году включён в программу Олимпийских игр в Токио.