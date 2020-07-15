Мы выбираем спорт! ⟩ Джиу-джитсу - не бои без правил, а умение постоять за себя

Во сколько лет можно приводить ребёнка?

"У нас есть группы общей физической подготовки, где тренеры занимаются c детьми от четырёх лет. Профессионально, когда показываем уже какие-то приёмы - начиная с семи лет и старше. В этом возрасте уже начинаются какие-то соревнования, где дети пробуют себя в борьбе", - говорит тренер.

Правда, это не значит, что нельзя прийти в секцию в 13, 14 или 15 лет. Сам Маслов пришёл в бокс после лёгкой атлетики. Ему тогда было 17 лет.

"Есть даже те, кто приходил в таком возрасте и потом становился чемпионом мира. Главное, чтобы было желание, мечта и цель. Гимнастика или фигурное катание в 11-12 лет - это уже поздновато, а бокс или борьба - добро пожаловать".

ФОТО: TVNET

А девочкам можно на джиу-джитсу?

Конечно, девочки приходят в эту секцию гораздо реже, но, как отмечает Маслов, если девочка пришла, осталась и несколько лет тренировалась - она будет чемпионкой. Это связано с тем, что девочек мало, конкуренция меньше и они "в цене". Подобная ситуация и в соседних Литве и Эстонии.

На занятиях в Риге по адресу: Клуса, 12, девочки тренируются вместе с мальчиками. По словам Маслова, это огромный плюс и в этом вообще нет никаких проблем.

"Кого-то можно ставить, а кто-то отказывается категорически. Есть те, кому всё равно. Другие, проиграв девочке, будут переживать. Тренер должен смотреть на это, чувствовать, кого с кем можно ставить", - считает Маслов.

Тренировки. Сколько раз в неделю и как они выглядят?

Дети в зале могут заниматься практически каждый день, если у них есть такое желание. Как правило, родители приводят своего ребёнка два-три раза в неделю. Тренировка длится чуть больше часа и проходит в зале. Иногда, если позволяет погода, дети отправляются на выездные тренировки и в лагеря, но всё-таки основной акцент ставится на занятия под крышей. "Нам очень важно, чтобы был татами", - говорит тренер.

"Я называю это так - мы делаем спорт как прививку. Сделали прививку и получили мальчика или девочку, способных в кризисной ситуации постоять за себя".

ФОТО: TVNET

Маслов отмечает, что частенько на занятия приходят те, кого сложно назвать детьми. Есть группы для взрослых.

"К нам приходили ребята в 47 лет, и через четыре года в своём весе и возрасте они становились чемпионами Европы. Спорт сейчас популярный и модный, поэтому люди приходят и занимаются для себя", - объясняет тренер.

Андрей признаётся, что его мечта - открыть интернат, в котором он сможет собрать диетолога, тренера по плаванию, акробатике, педагога, психолога, и тогда можно будет работать с детьми по полной программе.