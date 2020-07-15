Мы выбираем спорт! ⟩ Джиу-джитсу - не бои без правил, а умение постоять за себя

Какой вид спорта выбрать для своего ребёнка? Этим вопросом задаются многие родители накануне нового учебного года. Сколько это стоит и со скольки лет можно приводить ребёнка в секцию? Опасно ли это или спорт - это всегда полезно? RUS TVNET продолжает серию статей "Мы выбираем спорт!", которая поможет найти ответы на эти вопросы. Сегодня попытаемся разобраться, что такое бразильское джиу-джитсу, а поможет нам в этом тренер Андрей Маслов.
Бразильское джиу-джитсу - боевое искусство, основой которого является борьба в партере, а также болевые и удушающие приёмы. Данное искусство основывается на принципе, по которому человек слабо развитого телосложения может успешно защититься от более сильного противника, используя надлежащую технику.
Бразильскому джиу-джитсу можно обучаться для разных целей: самообороны, спорта, соревнований и смешанных единоборств (ММА). Этот вид спорта получил известность в сфере боевых искусств в начале 1990-х.
"Надеюсь, что через два-три года этот вид спорта будет уже олимпийским. Есть такие сигналы. Для нас это очень знаковое событие. Если мы попадём на Олимпиаду хотя бы один раз - посмотреть, прикоснуться..." - говорит тренер Андрей Маслов.
Что такое джиу-джитсу и где его преподают в Риге?
Джиу-джитсу делится на разные подвиды. В Риге преподают все - как прикладное японское, так и бразильское джиу-джитсу. Кроме того, в Риге можно заниматься и ММА.
"Если родителям сказать - приводите ребёнка на ММА, то это звучит страшно, я бы и сам никогда туда ребёнка не повёл", - признаётся Маслов.
В Латвии только начинают развиваться детские секции этого вида спорта. Изначально это преподаётся как общая физическая подготовка с элементами самообороны.
"Если из тех, кто у нас занимается, десять процентов станут спортсменами - идеально. Если мы научим ребёнка делать кувырок и страховаться при падении - это ещё лучше. Это контактные виды единоборств, которые помогают людям становиться более уверенными в себе", - объясняет тренер.
Маслов также подчёркивает немаловажную социальную функцию подобных тренировок, на которых дети общаются, заводят друзей, а занятия иногда проходят на трёх языках: "Коммуникация - это очень важно. Эти дети на улице никогда друг друга не встретят. А здесь они общаются, дружат".
В Риге сейчас три-четыре клуба, где занимаются и дети, и взрослые. Что касается остальных мест, то в больших городах везде есть возможность - Елгава, Даугавпилс, Валмиера, Резекне. Интересно, что, как правило, люди на полном энтузиазме просто хотят развивать этот вид спорта. Сами всё делают, сами везде ездят и сами представляют Латвию на международной арене.
Что делать, если ребёнок хочет стать вторым Макгрегором?
В последние годы смешанные единоборства стали одним из самых популярных видов спорта в мире. Дети и подростки по всему миру смотрят бои UFC и Bellator, следят за любимыми бойцами в Instagram и хотят быть похожими на Конора Макгрегора или Хабиба Нурмагомедова.
На самом деле ММА - это классический бокс, классическая борьба, дзюдо и элементы кикбоксинга и джиу-джитсу. То есть если ребёнок захотел стать Макгрегором, то для начала было бы неплохо прийти в секцию джиу-джитсу.
"Всё сейчас очень коммерциализировалось. Очень красивая картинка, обёртка, Конор Макгрегор - все его знают, да. Опять же, существует стереотип, что это бои без правил. Это не бои без правил. Ни в коем случае. Здесь правил очень много", - глвлрит Маслов.
Если коротко, то условный путь из Риги в UFC такой - сначала ребята занимаются на любительском уровне, становятся профессионалами, и затем перед ними открывается путь в большое ММА. "Если, конечно, всё сложится. Им должно повезти, их должны заметить, им должны предложить, и это, конечно же, уже не в Латвии. Лучше всего в Америке".
По словам Маслова, из Латвии пробиться "туда" очень тяжело. О местных спортсменах, конечно, говорят, но это ограничивается местной прессой и телевидением. Чтобы бойца заметили за границей, он должен быть ярким, он должен создавать "хайп" вокруг себя, как-то себя зарекомендовать, и только тогда, возможно, его заметят.
Это не значит, что в Латвии нет имён. Есть Александр Чижов, Даниил Весненок или тот же Мадарс Флеминас, который сражается в британском промоушене Cage Warriors. Да, Флеминас стал известен тогда, когда перебрался в Великобританию, но от этого латвийским бойцом он быть не перестал.
"Он наш земляк, раньше здесь жил. Иногда к нам в Латвию приезжает заниматься. Очень перспективный, простой, скромный, хороший парень. Надеюсь, что ему повезёт - всё-таки парень из Латвии, и мы все за него болеем. Это был бы серьёзный шаг вперёд для латвийского ММА", - говорит Маслов.
Тренер подчёркивает, что для профессионального спортсмена самое главное - это его собственное желание, а также желание его семьи, которая будет его поддерживать, потому что у него в голове будет только спорт.
"Утром он может плавать, бегать, делать какую-то лёгкую, тяжёлую атлетику, физкультуру, как и все остальные спортсмены, не связанные с единоборствами. Вечером его расписание выглядит так: сегодня у него класс джиу-джитсу, завтра - класс бокса, послезавтра - кикбоксинг, потом вольная борьба, потом у него спарринги и объединённый класс, где он делает всё и сразу. Практически всё время уходит на спорт - два, а иногда три раза в день", - рассказывает Андрей.
Возникает логичный вопрос - а жить на что? Ответ очень простой - поддержка семьи, поиск спонсоров и подработка, например, тренером.
"Вот, например, Даниил Весненок, мы его уже восьмой год ведём. В 16 лет был поставлен вопрос, чем он будет заниматься - ММА или пойдёт получать образование. Мы встречались с его родителями, сели, посидели, решили, что парень хочет и нужно попробовать. Прошло восемь лет, вот сейчас он стал чемпионом Европы по одной из версий. Есть шанс попасть куда-то, но гарантий никаких".
По словам тренера, это большой риск. Всё-таки это уже не просто спорт, а профессиональный спорт, где есть травмы, где занятия происходят не для здоровья, а на серьёзном уровне. Не стоит также забывать о факторе везения - со спонсорами, вовремя заметили, всё обошлось без опасных травм.
Во сколько лет можно приводить ребёнка?
"У нас есть группы общей физической подготовки, где тренеры занимаются c детьми от четырёх лет. Профессионально, когда показываем уже какие-то приёмы - начиная с семи лет и старше. В этом возрасте уже начинаются какие-то соревнования, где дети пробуют себя в борьбе", - говорит тренер.
Правда, это не значит, что нельзя прийти в секцию в 13, 14 или 15 лет. Сам Маслов пришёл в бокс после лёгкой атлетики. Ему тогда было 17 лет.
"Есть даже те, кто приходил в таком возрасте и потом становился чемпионом мира. Главное, чтобы было желание, мечта и цель. Гимнастика или фигурное катание в 11-12 лет - это уже поздновато, а бокс или борьба - добро пожаловать".
А девочкам можно на джиу-джитсу?
Конечно, девочки приходят в эту секцию гораздо реже, но, как отмечает Маслов, если девочка пришла, осталась и несколько лет тренировалась - она будет чемпионкой. Это связано с тем, что девочек мало, конкуренция меньше и они "в цене". Подобная ситуация и в соседних Литве и Эстонии.
На занятиях в Риге по адресу: Клуса, 12, девочки тренируются вместе с мальчиками. По словам Маслова, это огромный плюс и в этом вообще нет никаких проблем.
"Кого-то можно ставить, а кто-то отказывается категорически. Есть те, кому всё равно. Другие, проиграв девочке, будут переживать. Тренер должен смотреть на это, чувствовать, кого с кем можно ставить", - считает Маслов.
Тренировки. Сколько раз в неделю и как они выглядят?
Дети в зале могут заниматься практически каждый день, если у них есть такое желание. Как правило, родители приводят своего ребёнка два-три раза в неделю. Тренировка длится чуть больше часа и проходит в зале. Иногда, если позволяет погода, дети отправляются на выездные тренировки и в лагеря, но всё-таки основной акцент ставится на занятия под крышей. "Нам очень важно, чтобы был татами", - говорит тренер.
"Я называю это так - мы делаем спорт как прививку. Сделали прививку и получили мальчика или девочку, способных в кризисной ситуации постоять за себя".
Маслов отмечает, что частенько на занятия приходят те, кого сложно назвать детьми. Есть группы для взрослых.
"К нам приходили ребята в 47 лет, и через четыре года в своём весе и возрасте они становились чемпионами Европы. Спорт сейчас популярный и модный, поэтому люди приходят и занимаются для себя", - объясняет тренер.
Андрей признаётся, что его мечта - открыть интернат, в котором он сможет собрать диетолога, тренера по плаванию, акробатике, педагога, психолога, и тогда можно будет работать с детьми по полной программе.
"Большую часть времени с ребёнком проводят его родители. Поэтому невозможно требовать от тренера за один час занятий каких-то невероятных результатов. Родители знают, что ест их ребёнок, что не ест. Я не могу ему запретить пить кока-колу и потом проверить это. Он выйдет с тренировки и всё равно её выпьет. Поэтому я думаю, что как правильно питаться ребёнку, этим должен заниматься специалист", - уверен Маслов.
Что касается детей с лишним весом, которые приходят к нему на занятия, то тренер всегда старается найти для них нужные слова: "Если к нам приходит миниатюрный ребёнок, то я говорю - ты молодец, в нашем весе будет мало конкурентов и ты станешь чемпионом. Если приходит крупный ребёнок, он тоже станет чемпионом, потому что в супертяжёлом весе тоже мало конкурентов".
"Просто всегда надо детей мотивировать. Дети живые, подвижные и иногда с лишним весом делают такие кувырки и сальто! Лишний вес, конечно же, потом уйдёт", - считает Андрей.
Сколько стоит?
В Риге цены разные и зависят от клуба, в котором занимается ребёнок. В среднем это - от 30 до 70 евро в месяц. В дальнейшем ребёнку потребуется кимоно, которое стоит около 40-60 евро. Правда, если такой возможности нет, то на первых парах с экипировкой помогут в зале.
"Для бразильского джиу-джитсу больше ничего не нужно. Еесли же ребёнок идёт в какие-то смешанные единоборства или бокс (дополнительно), то ему нужны будут капа, перчатки, накладки на ноги, на руки. На месте тоже всё это есть, но не всегда хочется залезать в перчатки, в которых уже кто-то был", - говорит Андрей.
Что касается цен на турниры, то это зависит от их организации. Возможно, нужно будет заплатить стартовый взнос в размере около 10 евро. Это оплачивает или клуб, или родители. Цены зависят также от качества призов.
"Если нужно куда-то ехать и мы знаем - чемпионат Европы для взрослых у нас в Лиссабоне, а чемпионат мира - в Лас-Вегасе, об этом известно за год, и, соответственно, мы заранее начинаем думать, где мы достанем деньги: может быть, что-то даст федерация, может - мы сами скинемся и накопим", - рассказал о ситуации тренер.
Если говорить о детях, то они также выезжают за пределы Латвии. В последние годы было много турниров в странах Балтии, а в этом году Маслов с подопечными планирует поехать куда-нибудь подальше, чтобы посмотреть, как выглядит, например, Открытый чемпионат Ирландии или Франции.
Стоимость такой поездки нужно рассчитвать исходя из цены на ночлег, авиаперелёт и проживание. Обычно такая поездка обходится в 300-400 евро.
"Желательно, конечно, ездить на такие турниры несколько раз в год, но опять-таки - не все это могут себе позволить. Ищем спонсоров, ищем деньги и стараемся помогать талантливым детям", - говорит Андрей.
Травмы
Если травмируются дети, то, как правило, это происходит по неосторожности - кто-то стоял, другой толкнул, упал, сломал руку. Взрослые травмируются в основном тогда, когда идёт профессиональный подход. На тренировках это редко происходит. На соревнованиях может быть такое, когда человек не хочет сдаваться, но понимает, что он "попал на приём".
Что касается травмоопасности боевых видов спорта и мнения родителей, что здесь ребёнку "настучат по голове", то это стереотип, считает Маслов.
"Так можно сказать про многие виды спорта. Про дзюдо, например, где ты бросил кого-то 500 раз и он тебя 500 раз. Каждый раз упали головой. Так же можно сказать и про футбол. В Англии запретили детям бить головой по мячу. Сколько там этот мяч весит, но он постоянно в голову попадает", - отмечает Андрей.
"Травмы есть везде, повторюсь, но здесь их минимальное количество, потому что дети ограничены по правилам. Они не могут делать болевые приёмы, удушающие и то, что могут делать взрослые. Большое внимание уделяется акробатике, технике падения и группировок", - говорит тренер.
Маслов добавляет, что на своих занятиях он старается "смягчить" всё по максимуму - бросков мало, а если и есть, то в основном такие, чтобы перевести в партер и бороться на татами.
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