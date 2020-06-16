Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

Сообщается, что отец ребёнка - бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. Пара образовалась больше года назад. Липницкая и Тарасенко вместе проводят мастер-классы для детей. "Спорт-Экспресс" сообщает, ребёнок должен появиться на свет в ближайшее время.

Позднее Липницкая в эфире "Матч ТВ" подтвердила новость о своей беременности, раскритиковав агента Митькова, который предал информацию гласности. "Вмешался, непонятно по какому праву, некий господин, с которым в свое время из-за его непорядочности прекратили сотрудничество Юлия Ефимова и Елена Ильиных", - сказала она.

"Мы с Владом вместе много лет. Конечно, мы хотели рассказать о беременности спокойно и своевременно. Жаль, что не получилось. Благодарим всех за поздравления и добрые слова", - заявила Юлия.

22-летняя Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. На счету фигуристки олимпийское золото 2014 года в командных соревнованиях. Также на её счету серебро чемпионата мира и золото первенства Европы 2014 года.