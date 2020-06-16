Вт, 16.06.2020
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СМИ: Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая беременна

Юлия Липницкая

ФОТО: Reuters/ScanPix

Олимпийская чемпионка 2014 года по фигурному катанию Юлия Липницкая ждёт ребёнка. Об этом сообщает ряд российских СМИ со ссылкой на спортивного агента Андрея Митькова. 

Сообщается, что отец ребёнка - бывший российский фигурист Владислав Тарасенко. Пара образовалась больше года назад. Липницкая и Тарасенко вместе проводят мастер-классы для детей. "Спорт-Экспресс" сообщает, ребёнок должен появиться на свет в ближайшее время.

Юлия Липницкая – олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы-2014, чемпионка мира среди юниоров-2012. На чемпионатах России она не поднималась выше второго места (2012, 2014), а свой единственный чемпионат мира (2014) также завершила с серебром.

22-летняя Липницкая завершила спортивную карьеру в 2017 году. На счету фигуристки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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