Защитник "Динамо" Балинскис перешёл в другой чемпионат

23-летний хоккеист достиг договорённости с клубом "Литвинов" и подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год.

"Литвинова" по итогам прошлого сезона в плей-офф не попал, заняв 12 место в конкуренции из 14 команд. Примечательно, что ещё в 2015 году команда праздновала победу в чемпионате Чехии.

Балинскис выступал за "Динамо" с сезона-2015/2016. За всё время в КХЛ защитник провёл 135 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 24 результативные передачи. В сезоне-2019/20 он провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 13 очков (5+8).

Хоккеист в составе сборной Латвии принимал участи в трёх чемпионатах мира.