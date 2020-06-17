Ср, 17.06.2020
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Защитник "Динамо" Балинскис перешёл в другой чемпионат

Увис Балинскис

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Защитник Увис Балинскис покинул рижское "Динамо" и продолжит карьеру в чешской Экстралиге.

23-летний хоккеист достиг договорённости с клубом "Литвинов" и подписал контракт сроком на один год с возможностью продления еще на год.

"Литвинова" по итогам прошлого сезона в плей-офф не попал, заняв 12 место в конкуренции из 14 команд. Примечательно, что ещё в 2015 году команда праздновала победу в чемпионате Чехии.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Балинскис выступал за "Динамо" с сезона-2015/2016. За всё время в КХЛ защитник провёл 135 матчей, в которых забросил 10 шайб и сделал 24 результативные передачи. В сезоне-2019/20 он провёл 48 матчей в регулярном чемпионате, набрав 13 очков (5+8).

Хоккеист в составе сборной Латвии принимал участи в трёх чемпионатах мира.

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