Футбол с Владимиром Ивановым: Бенефисы первого тура: Артур зажигает в Даугавпилсе, нога серба Неманьи и дуплет Made in Ukraine

Стартовый тур чемпионата Латвии по футболу среди команд высшей лиги изначально был обречен к привязке "первый". В нем действительно все было впервые - от первого отраженного пенальти в исполнении голкипера "Риги" Роберта Озолса, первой красной карточки на стадионе "Аркадия", до первого дубля, который оформил спартаковский серб Неманья Белакович. В бескомпромиссном туре (ни одной ничьей) - без серьезных потрясений и драм. Разве что один факт был непривычен - отныне каждый гол доморощенного футболиста нужно расценивать как событие.
Привыкаем - насколько мало игроков с латвийскими паспортами сейчас заиграно в составах десяти команд. Такие наступили времена... То, что первый гол чемпионата-2020 на счету бразильца Эмерсона Сантаны - нормально, как и то, что из 11 голов, которые родились в дебютном туре, чисто латвийских всего три (иностранных - восемь, так как есть еще и автогол Даниила Хвойницкого из "Елгавы").
Плоды формулы "3+8" пожинаем с самого начала. Причем многие команды решили оторваться по полной, и в основном составе действительно было не более трех местных.
География остальных, которые находились на поле, могла поставить в тупик даже самого увлеченного географа. Впрочем, это уже лирика - играем по регламенту, который никто не нарушал.
На самом деле первый тур не стал фееричным, но это не значит, что глазу не за что было зацепиться. Один из главных признаков его необычности - это организованные группы болельщиков за забором. Несколько десятков человек как могли пытались выразить свою любовь к команде. У некоторых получалось достаточно громко и вызывающе. Во всяком случае у "ультрас" "Риги" и "Тукумса" это получилось здорово (в случае с "Тукумсом" в ход пошла даже пиротехника).
Nedrīkst skatītājus? Nedrīkst pirotehniku stadionā? Toties ārpus stadiona gan skatītāji, gan pirotehnika! #Tukums pic.twitter.com/74LGrY2wbF— LV_futbols (@LV_futbols) June 16, 2020
Начну с того, что главные фавориты "Вирслиги" не подвели - "Рига" на классе сумела обыграть на сконтовском стадионе "Валмиеру" - 2:0. Украинец Роман Дебелко еще до того, как его заменили в середине второго тайма, мог спокойно оформлять хет-трик. Но на этот раз ограничился одним забитым мячом. Но и он стал в итоге победным.
Во втором тайме Антоний Черномордый поставил точку - 2:0 на 60-й минуте, хотя концовка могла быть и по напряженнее, реализуй гости пенальти. Однако Роберт Озолс уже в первом туре сделал весомую заявку на то, чтобы стать лучшим голкипером 2020 года.
🎥 VIDEO: Noskaties šīs dienas @FutbolaVirsliga spēles @RigaFC_Official - @valmierafc (2:0) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 15, 2020
⚽️ 1:0 Roman Debelko 7'
⚽️ 2:0 Antonijs Černomordjis 60'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #RIGVAL pic.twitter.com/wbadZF0Lhn
"Рига" Олега Кононова смотрелась куда солиднее и более организованно, и ее победа не вызывала вопросов на протяжении всех 90 минут, став отличным подарком ко дню рождения исполнительного директора клуба Романа Лаюкса.
Между прочим, этот локальный успех моментально заметили в рунете - все ведущие спортивные порталы России своим долгом посчитали отметить первую победу в чемпионате Латвии экс-наставника московского "Спартака" Кононова, "Рига" которого более чем уверенно начинает свой поход за третьим титулом.
А вот "Валмиере" нужно время, чтобы сыграться - слишком уж много хаоса было в защите. И самое яркое, что было у гостей - это ослепительно белые кроссовки на скамейке запасных главного тренера Тамаза Пертии.
Labs foto (©Juris Gutmans). Skaidrs, no kuras puses vējš pūš :) pic.twitter.com/8EZ8PmnAMw— LV_futbols (@LV_futbols) June 16, 2020
Если Дебелко открыл счет в этой игре на 7-й минуте, на стадионе "Аркадия" бразильская нога Сантоса из РФШ вратаря "Вентспилса" застала врасплох на 9-й. Кстати, этот гол так и остался единственным - 1:0 в пользу вице-чемпиона.
Впрочем, "Вентспилс" смотрелся ничуть не хуже в тот вечер и мог рассчитывать хотя бы на одно очко. В какой-то мере на итог матча повлияло не самое квалифицированное судейство.
Судьи, так случилось, вообще были с самого начала в эпицентре внимания. Прошло чуть более десяти минут, и по медицинским соображениям главный судья матча Андрис Трейманис не смог больше выполнять свои обязанности в поле.
Заменивший его Марек Кере оказался не на высоте, ошибочно предъявив вторую желтую карточку Андрею Сахневичу, тем самым оставив гостей в меньшинстве. Произошло это на 86-й минуте. Причем 17-й номер "Вентспилса" увидел перед собой два "горчичника" в течении одной минуты. Вот вам и первое удаление в чемпионате. Принципиальность? Не думаю.
🎥 VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @RFSDaily - @fkventspils_ (1:0) vārtu guvuma video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 15, 2020
⚽️ 0:1 Emerson Santana Deocleciano 9'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #RFSVEN pic.twitter.com/ctYOinRwts
Относительно спокойно три очка из Даугавпилса увезла "Лиепая", в составе которой блистал Артур Карашаускс. Именно он ассистировал своем партнерам в двух голевых атаках, которые пришлись на концовку первого тайма - 2:0.
Тот ли это Карашаускс - так и хочется спросить? Сейчас он явно на подъеме - ему доверяют, в него поверили, он безоговорочный лидер, через него строится вся игра лиепайчан. Хотя шлейф приключений за ним тянется, кажется, всю карьеру.
Вспоминается сезон, когда он играл в составе "Гулбене" в 2012-м. "В Гулбене всего два светофора, но Кара все равно умудрился найти его", - такую байку рассказывал когда-то Михаил Конев, описывая один из инцидентов с участием этого нападающего. Второй вспоминается благодаря Михаилу Землинскому, при котором на сборе молодежной сборной Латвии в Озолниеки Карашаускс регулярно убегал в "самоволки". Разумеется, тогда дошло до отчисления. Изменился ли он? Кажется, да. Но, главное, во многом он теперь ответственный за результаты команды, и такая ответственность, как говорится, обязывает (как никак ему уже 28).
📽️ VIDEO: Noskaties šīs dienas spēles @BFC_Daugavpils -@LiepajaFK 0:2.— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 15, 2020
⚽️ 0:1 Pilip Ivanou 42'
⚽️ 0:2 Amancio Jose Pinto Fortes 45'#Virsliga2020 #OptibetVirslīga #BFCLIE pic.twitter.com/2sOkm1PVTW
Матчи во вторник завершились двумя встречами в Риге и Тукумсе, где волевые победы праздновали "Спартак" и "Елгава". В первом случае при счете 1:0 в пользу "Метты" (постарался Раймонд Кроллис) все решили штрафные удары в исполнении капитана гостей Неманьи Белаковича. Каких-то семь минут и игра сделана - 2:1! Алексей Еременко в качестве главного тренера юрмалчан дебютирует с победы, как и Кононов.
⏯️ VIDEO: šīs dienas spēles @FSMETTA - @fkspartaks (1:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 16, 2020
1:0 ⚽️ Raimonds Krollis 57'
1:1 ⚽️ Nemanja Belaković 64'
1:2 ⚽️ Nemanja Belaković 71'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #METSPA pic.twitter.com/CQsqViYoe2
Наиболее драматичные события развивались в Тукумсе, где до 83-й минуты дебютант "Вирслиги" был впереди. Но украинский дуэт Юрий Голубка - Юрий Захаркив резко меняет ход игры. Как следствие - победа "Елгавы" со счетом 2:1. Спасибо, Юры! Матчи второго тура пройдут уже в конце недели 20 и 21 июня.
⏯️ VIDEO: Spēles @FKTUKUMS - @fkjelgava (1:2) vārtu guvumu video!— Optibet Virslīga (@FutbolaVirsliga) June 16, 2020
1:0 ⚽️ Daniils Hvoiņickis 28' (s.v.)
1:1 ⚽️ Yurii Holubka 83'
1:2 ⚽️ Yurii Zakharkiv 87'#Virsliga2020 #OptibetVirsliga #TUKJEL pic.twitter.com/eqSFqn40vy
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