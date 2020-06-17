Футбол с Владимиром Ивановым: Бенефисы первого тура: Артур зажигает в Даугавпилсе, нога серба Неманьи и дуплет Made in Ukraine

Привыкаем - насколько мало игроков с латвийскими паспортами сейчас заиграно в составах десяти команд. Такие наступили времена... То, что первый гол чемпионата-2020 на счету бразильца Эмерсона Сантаны - нормально, как и то, что из 11 голов, которые родились в дебютном туре, чисто латвийских всего три (иностранных - восемь, так как есть еще и автогол Даниила Хвойницкого из "Елгавы").

Плоды формулы "3+8" пожинаем с самого начала. Причем многие команды решили оторваться по полной, и в основном составе действительно было не более трех местных.

География остальных, которые находились на поле, могла поставить в тупик даже самого увлеченного географа. Впрочем, это уже лирика - играем по регламенту, который никто не нарушал.

На самом деле первый тур не стал фееричным, но это не значит, что глазу не за что было зацепиться. Один из главных признаков его необычности - это организованные группы болельщиков за забором. Несколько десятков человек как могли пытались выразить свою любовь к команде. У некоторых получалось достаточно громко и вызывающе. Во всяком случае у "ультрас" "Риги" и "Тукумса" это получилось здорово (в случае с "Тукумсом" в ход пошла даже пиротехника).

Nedrīkst skatītājus? Nedrīkst pirotehniku stadionā? Toties ārpus stadiona gan skatītāji, gan pirotehnika! #Tukums pic.twitter.com/74LGrY2wbF — LV_futbols (@LV_futbols) June 16, 2020

Начну с того, что главные фавориты "Вирслиги" не подвели - "Рига" на классе сумела обыграть на сконтовском стадионе "Валмиеру" - 2:0. Украинец Роман Дебелко еще до того, как его заменили в середине второго тайма, мог спокойно оформлять хет-трик. Но на этот раз ограничился одним забитым мячом. Но и он стал в итоге победным.

Во втором тайме Антоний Черномордый поставил точку - 2:0 на 60-й минуте, хотя концовка могла быть и по напряженнее, реализуй гости пенальти. Однако Роберт Озолс уже в первом туре сделал весомую заявку на то, чтобы стать лучшим голкипером 2020 года.

"Рига" Олега Кононова смотрелась куда солиднее и более организованно, и ее победа не вызывала вопросов на протяжении всех 90 минут, став отличным подарком ко дню рождения исполнительного директора клуба Романа Лаюкса.

Между прочим, этот локальный успех моментально заметили в рунете - все ведущие спортивные порталы России своим долгом посчитали отметить первую победу в чемпионате Латвии экс-наставника московского "Спартака" Кононова, "Рига" которого более чем уверенно начинает свой поход за третьим титулом.