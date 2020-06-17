"Бавария" в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии

В матче 32-го тура чемпионата Германии бременский "Вердер" у себя дома принимал мюнхенскую "Баварию" и уступил со счётом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски.

Эта победа позволила "Баварии" набрать 76 очков, стать недосягаемой для преследователей и досрочно обеспечить себе титул чемпиона Германии.

"Конечно, праздновать без болельщиков тяжеловато. Отсутствует дополнительная страсть. Надеюсь, что в ближайшее время нам разрешат отметить с болельщиками на стадионе. Мы показали, что мы лучшая команда Германии. И в Лиге чемпионов мы хотим сыграть еще лучше", - приводит слова Левандовски Sports.ru.

Стоит отметить, что "Бавария" стала второй командой в истории 5 лучших европейских чемпионатов, выигравшей 8 национальных титулов подряд. Всего на счету мюнхенцев 30 титулов чемпиона страны.

Турнирная таблица чемпионата Германии выглядит следующим образом: лидирует "Бавария" (76 очков), за ней следует дортмундская "Боруссия" (66 очков), а замыкает тройку "РБ Лейпциг" (62 очка).