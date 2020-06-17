Премьер: Тем, у кого есть льготы, налоги могут быть повышены

Он сказал, что в коалиции переговоры о налоговых изменениях идут очень тяжело, потому что мнения всех пяти партий отличаются. Однако Кариньш надеется, что партии придут к общему знаменателю.

По словам премьера, со стороны государства безответственно позволять людям работать в льготных налоговых режимах, где они не могут позаботиться о своем соцобеспечении.

Переговоры по бюджету этого года будут сложными, так как из-за кризиса с Covid-19 поступления государства падают, а нужды растут.

По словам Кариньша, за механизмами поддержки занятости может последовать схема поддержки государства крупным экспортоспособным предприятиям, чтобы они могли снизить объемы производства, пока внешние рынки придут в себя.