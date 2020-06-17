Подделывала заявления. Чиновник присвоила 6000 евро, предусмотренные для безработных

Талсинский участок полиции Курземского регионального управления Государственной полиции закончил расследование дела о мошенничестве, подделке документов и злонамеренном использовании служебного положения. Установлено, что некая женщина, являвшаяся должностным лицом, использовала свое служебное положение и доступ к данным клиентов, подделывая документы.

Установлено, что за два года такой работы чиновник произвела 68 перечислений и незаконно присвоила около шести тысяч евро.

За данное преступление грозит лишение свободы сроком до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.