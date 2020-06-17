Подделывала заявления. Чиновник присвоила 6000 евро, предусмотренные для безработных

Некое государственное должностное лицо писало заявления от лица клиентов, в результате чего ему удалось заполучить около 6000 евро, предусмотренных для пособий по безработице. Об этом агентству LETA рассказала представитель Госполиции Мадара Шершнева.
Талсинский участок полиции Курземского регионального управления Государственной полиции закончил расследование дела о мошенничестве, подделке документов и злонамеренном использовании служебного положения. Установлено, что некая женщина, являвшаяся должностным лицом, использовала свое служебное положение и доступ к данным клиентов, подделывая документы.
Установлено, что за два года такой работы чиновник произвела 68 перечислений и незаконно присвоила около шести тысяч евро.
За данное преступление грозит лишение свободы сроком до четырех лет, принудительные работы или денежный штраф, а также запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет.
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