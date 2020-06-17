Фото ⟩ Как будет выглядеть бизнес-центр, который в июле начнут строить в районе Сканстес

Общая площадь помещений бизнес-центров (вместе с подземным гаражом) составит 29 тыс. квадратных метров. Это будет один из самых больших деловых центров столицы.

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Строительство комплекса начнется в июле. Полностью окончить строительство планируется в 2023 году.

Сообщается, что при строительстве акцент будет сделан на зеленые технологии, а на пятом этаже здания будут зеленые террасы. Центр спроектирован латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом.

ФОТО: Publicitātes foto

Комплекс Verde будет принадлежать фонду недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I, управляемому компанией Capitalica Asset Management. Помимо группы SBA в фонд инвестировали пенсионные фонды Латвии и Литвы, управляемые обществом INVL Asset Management, а также другие профессиональные инвесторы.