Ср, 17.06.2020
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Фото ⟩ Как будет выглядеть бизнес-центр, который в июле начнут строить в районе Сканстес

ФОТО: Publicitātes foto

Компания по управлению инвестициями Capitalica Asset Management начнет строительство комплекса из двух бизнес-центров Verde в рижском районе Сканстес в июле этого. В проект будет инвестировано более 65 млн евро.

Общая площадь помещений бизнес-центров (вместе с подземным гаражом) составит 29 тыс. квадратных метров. Это будет один из самых больших деловых центров столицы.

ФОТО: Publicitātes foto

Строительство комплекса начнется в июле. Полностью окончить строительство планируется в 2023 году. 

Сообщается, что при строительстве акцент будет сделан на зеленые технологии, а на пятом этаже здания будут зеленые террасы. Центр спроектирован латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом.

ФОТО: Publicitātes foto

Комплекс Verde будет принадлежать фонду недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I, управляемому компанией Capitalica Asset Management. Помимо группы SBA в фонд инвестировали пенсионные фонды Латвии и Литвы, управляемые обществом INVL Asset Management, а также другие профессиональные инвесторы.

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