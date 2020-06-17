Фото ⟩ Как будет выглядеть бизнес-центр, который в июле начнут строить в районе Сканстес

Компания по управлению инвестициями Capitalica Asset Management начнет строительство комплекса из двух бизнес-центров Verde в рижском районе Сканстес в июле этого. В проект будет инвестировано более 65 млн евро.
Общая площадь помещений бизнес-центров (вместе с подземным гаражом) составит 29 тыс. квадратных метров. Это будет один из самых больших деловых центров столицы.
Строительство комплекса начнется в июле. Полностью окончить строительство планируется в 2023 году.
Сообщается, что при строительстве акцент будет сделан на зеленые технологии, а на пятом этаже здания будут зеленые террасы. Центр спроектирован латвийским архитектором Андрисом Кронбергсом.
Комплекс Verde будет принадлежать фонду недвижимости Capitalica Baltic Real Estate Fund I, управляемому компанией Capitalica Asset Management. Помимо группы SBA в фонд инвестировали пенсионные фонды Латвии и Литвы, управляемые обществом INVL Asset Management, а также другие профессиональные инвесторы.
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