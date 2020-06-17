Дело о программном обеспечении для Минздрава: полиция провела 33 обыска

Пресс-секретарь Госполиции Гита Гжибовска подтвердила агентству LETA, что во вторник сотрудники Криминальной полиции провели 33 обыска в нескольких компаниях, занимающихся информационными технологиями, а также по месту жительства их сотрудников.

Уголовный процесс, в рамках которого прошли обыски, начат 30 сентября прошлого года о возможном мошенничестве - поставках Минздраву и другим учреждениям несоответствующего Owitech, в результате чего госбюджету причинен ущерб по меньшей мере на 204,5 тыс. евро.

Во время обысков изъяты документы и носители информации. В рамках процесса к пяти лицам применен статус лиц, против которых начат уголовный процесс.

Как сообщалось, в июне прошлого года министерство обратилось в Госполицию с заявлением о том, что в двух закупках услуг ИТ наблюдаются признаки мошенничества.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле заявила, что в двух закупках наблюдаются "серьезная политическая интервенция" и признаки мошенничества.

Первый проект связан с разработкой базы данных для системы государственного медицинского страхования, на что государство выделило 1,9 млн евро, второй - с централизацией ИТ-систем Минздрава на сумму 3,5 млн евро.

Министр сообщила, что по ее поручению были проведены проверки проектов, и возникли подозрения, что куплены другие и значительно более дорогие лицензированные программы. В отношении проекта базы данных эксперты сомневаются в необходимости расходов на покупку оборудования в размере 315 тыс. евро, а во втором проекте констатированы сомнительные сделки на сумму почти 600 тыс. евро. Также создается впечатление, что условия конкурса разрабатывались под конкретные предприятия, заявила тогда министр.