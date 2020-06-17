Боксёрский журнал The Ring назвал 10 лучших тяжеловесов современности

Отметим, что Фьюри - действующий обладатель чемпионского пояса по версии WBC. На первой строчке рейтинга обосновался другой британец - Энтони Джошуа, обладатель поясов WBA, IBF, WBO и IBO.

Скорее всего, именно эти два боксёра в 2021 году схлестнутся за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа опередил в рейтинге Диллиана Уайта и бывшего чемпиона мира по версии WBC Деонтея Уайлдера. Интересно, что в десятку лучших не попал украинец Александр Усик.

Лучшие боксёры тяжёлой весовой категории (версия журнала The Ring):

Чемпион: Тайсон Фьюри

1. Энтони Джошуа

2. Диллиан Уайт

3. Деонтей Уайлдер

4. Луис Ортис

5. Энди Руис

6. Александр Поветкин

7. Джозеф Паркер

8. Майкл Хантер

9. Оскар Ривас

10. Кубрат Пулев

С 2007 года, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, боксёру из тяжёлой весовой категории необходимо завоевать четыре пояса - WBA, WBC, IBF и WBO. До сих пор никому этого не удавалось.