В Литве и Эстонии за сутки по два новых случая Covid-19; новых смертей нет

За минувшие сутки в Эстонии проанализировали 1455 первичных тестов на возбудитель заболевания Covid-19, позитивный результат дали два теста.

По состоянию на утро среды госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии 12 пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

За сутки не зарегистрировано новых смертей от коронавируса. Всего от коронавируса в Эстонии скончались 69 человек.

На сегодняшний день в Эстонии выздоровели 1743 человека. Всего в Эстонии сделано более 99 тысяч первичных тестов, из них 1977 дали позитивный результат.

В Литве за последние сутки также подтверждено два новых случая заражения. Таким образом общее число случаев составило 1778.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 245 человек, выздоровело 1447 человек. С коронавирусом в больницах Литвы находится 23 человека, два из них находятся в реанимации и отделениях интенсивной терапии.

От коронавируса в Литве скончались 76 человек. Еще десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 17 завозных случаев.

Напомним, за последние сутки в Латвии выявлено шесть новых случаев Covid-19, два человека скончались. За сутки сделано 1810 тестов.