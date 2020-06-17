Ср, 17.06.2020
Это решение должно перевернуть новую страницу в развитии как культуры, так и строительства и смежных отраслей, придав мощный импульс их развитию. Министр культуры Наурис Пунтулис о развитии проекта концертного зала

Илон Маск и Граймс наконец получили свидетельство о рождении сына. Имя немного изменилось

ФОТО: SCANPIX

Илон Маск и канадская исполнительница Граймс наконец-то смогли официально зарегистрировать своего новорожденного сына. Новое имя мальчика - X AE A-XII Musk. Копия свидетельства о рождении попала в распоряжение таблоида TMZ, пишет Esquire. 

Родители планировали назвать назвать X Æ A-12. Но законы штата Калифорния не предусматривают использование цифр и символов в имени.

Так число 12 пришлось заменить на буквы, которые напоминают римские цифры, в итоге вышло так: X AE A-Xii.

Лигатура Æ в свидетельстве о рождении также была упрощена и написана как AE.

Напомним, сын Граймс и Маска появился на свет 4 мая. Для предпринимателя это уже шестой ребенок. Для Граймс - первый. Новорожденного пара сначала назвала X Æ A-12.

Ранее Граймс в своем Twitter-аккаунте расшифровала значение необычного имени X Æ A-12:

  • X - неизвестная переменная;
  • Æ - эльфийское написание AI (любовь и/или искусственный интеллект);
  • A-12 - самолет-штурмовик;
  • буква "A" в имени также символизирует любимую песню Граймс "Архангел".

В свою очередь, Илон Маск впервые озвучил имя сына в эфире шоу Джо Рогана. 

Маск по отдельности произнес каждую часть имени, в итоге получилось "Экс Эш Эй Твелв".

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ