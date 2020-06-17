Фото ⟩ В Рижском зоопарке у белой совы впервые родились птенцы

Как сообщили на странице Facebook зоопарка, о малышах забоится пара сов. Самец - доставляет еду, а самка - ни на шаг не отходит от птенцов.

Поскольку яйца белые совы откладывают с интервалом в несколько дней, то и вылупляются птенцы в разные дни и потому отличаются размерами.

В свою очередь, в начале неделе мы сообщали о жительнице Плявниеков, которая во время прогулки рядом с домом сфотографировала семейство сов. Посмотреть на этих милаше можно тут.