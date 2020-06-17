Ср, 17.06.2020
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Фото ⟩ В Рижском зоопарке у белой совы впервые родились птенцы

ФОТО: Sergejs Čičagovs/Rīgas zoo

Сегодня, 17 июня, в Рижском зоопарке поделились доброй новостью: у белой совы, которая занесена в красную книгу, родились птенцы! 

Как сообщили на странице Facebook зоопарка, о малышах забоится пара сов. Самец - доставляет еду, а самка - ни на шаг не отходит от птенцов. 

Поскольку яйца белые совы откладывают с интервалом в несколько дней, то и вылупляются птенцы в разные дни и потому отличаются размерами. 

В свою очередь, в начале неделе мы сообщали о жительнице Плявниеков, которая во время прогулки рядом с домом сфотографировала семейство сов. Посмотреть на этих милаше можно тут.

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