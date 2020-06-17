Убегая от полиции, пьяный водитель без прав повредил несколько машин

Сотрудники полиции заметили водителя, который очень неуверенно управлял своим фургоном. Подозревая, что он может быть в состоянии алкогольного опьянения, стражи порядка попробовали его остановить, однако на требование остановиться водитель начал бегство по улицам города и дворам многоквартирных жилых домов, после чего он забежал в один из подъездов.

Полицейским удалось задержать беглеца. Им оказался молодой мужчина 1997 года рождения без водительских прав. При проверке мужчины на алкоголь были констатированы 1,8 промилле. Отмечается, что он и ранее попадал в поле зрения полиции.

Начат уголовный процесс за вождение без водительских прав и в состоянии алкогольного опьянения. Также начато административное дело за неподчинение требованию остановить автомобиль.

Помимо этого, начато несколько административных делопроизводств за то, что мужчина при побеге наехал на несколько припаркованных автомобилей.

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