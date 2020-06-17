Видео ⟩ Как Северная Корея взрывала офис "дружбы" с Южной Кореей

Видео: Подрыв межкорейского офиса связи с Кэсоне

На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.

Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна, пишет "Радио Свобода".

Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Е Чжон предупредила, что страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.

Издание отмечает, что власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы.

Галерея: Подрыв межкорейского офиса связи с Кэсоне

Напомним, межкорейский офис связи действовал с 2018 года, когда в двусторонних отношениях наметился прогресс и состоялись первые за долгое время контакты между руководителями государств.