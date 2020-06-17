Видео ⟩ Как Северная Корея взрывала офис "дружбы" с Южной Кореей

В приграничном северокорейском городе Кэсон, по решению Пхеньяна, взрывом было разрушено здание офиса по межкорейским связям. Северная Корея опубликовала видео и фото взрыва.
Видео: Подрыв межкорейского офиса связи с Кэсоне
На прошлой неделе Пхеньян объявил, что прекращает контакты с Сеулом по всем существующим каналам связи.
Ранее КНДР выразила протест в связи с отправкой северокорейскими перебежчиками через границу пропагандистских листовок с критикой в адрес Пхеньяна, пишет "Радио Свобода".
Сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына – Ким Е Чжон предупредила, что страна может использовать против Южной Кореи силовые методы, если Сеул не остановит отправку листовок.
Издание отмечает, что власти Северной Кореи также распространили сообщение о вводе войск в пограничные районы.
Галерея: Подрыв межкорейского офиса связи с Кэсоне
Напомним, межкорейский офис связи действовал с 2018 года, когда в двусторонних отношениях наметился прогресс и состоялись первые за долгое время контакты между руководителями государств.
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