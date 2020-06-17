УЕФА огласил формат и даты возобновления Лиги чемпионов

Стало известно, что Лигу чемпионов доиграют в формате "финала восьми" в Лиссабоне с 12 по 23 августа.

7 и 8 августа состоятся матчи 1/8 финала, четвертьфиналы пройдут с 12 по 15 августа, полуфиналы - 18-19 августа в одноматчевом формате, а финал запланирован на 23 августа. Все матчи будут начинаться в 22:00 по латвийскому времени.

Напомним, что на этот момент путёвку в 1/4 финала обеспечили себе ПСЖ, "Атлетико", "РБ Лейпциг", и "Аталанта".

Ещё четыре участника определятся в парах "Наполи" - "Барселона" (первый матч - 1:1), "Челси" - "Бавария" (первый матч - 0:3), "Лион" - "Ювентус" (первый матч - 1:0) и "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).

Изначально планировалось, что финальный поединок пройдёт в Стамбуле, но было решено, что столица Турции примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Таким образом, финал в Санкт-Петербурге состоится также на год позже - в 2022 году.

Что касается Лиги Европы, то она будет доиграна в Германии с 10 по 21 августа. Оставшиейся матчи 1/8 финала доиграют 5-6 августа, матчи финального турнира пройдут в Кёльне, Дюссельдорфе, Дуйсбурге и Гельзенкирхене. Финал пройдёт в Кёльне.

Изначально решающий матч Лиги Европы должен был пройти в Гданьске, но было принято решение, что польский город примет финал в 2021 году.

Что касается зрителей, то по ним решение пока не принято. "По состоянию на сегодняшний день, мы бы приняли решение играть без зрителей, но впереди ещё два месяца", - сказал президент УЕФА Александер Чеферин.

Ну и наконец, было объявлено об изменения[ формата квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы в следующем сезоне. Победители пар будут определяться по итогам одного матча, а не двух. Хозяева полей будут определены с помощью жеребьёвки. Из двух матчей будет состоять только четвёртый раунд еврокубков

Встречи квалификации Лиги чемпионов начнутся 8 и 11 августа, квалификации Лиги Европы - 20 августа. Первые матчи группового этапа Лиги чемпионов будут проведены 20-21 и 27-28 октября.