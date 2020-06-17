Голос любой ценой: кто и как заставляет голосовать за поправки к Конституции РФ?

В этом выпуске:

Прокуратура России попросила 6 и 9 лет лишения свободы для обвиняемых по делу "Сети".

Несвободное волеизъявление. Бюджетники Петербурга рассказали, как их заставляют голосовать за поправки в Конституцию.

"Дождь": За голос в поддержку поправок к Конституции в Москве платят 50 рублей (меньше евро).

Карантин в Украине продлевают до 31 июля из-за рекордного темпа развития коронавируса. За сутки в стране 758 новых случаев заболевания, 31 человек умер.

На Урале монах, отрицающий коронавирус, захватил женский монастырь. Схиигумен Сергий так же известен, как бывший духовник прокурора аннексированного Крыма Натальи Поклонской.

"Дождь": За голос в поддержку поправок к Конституции в Москве платят 50 рублей

В Москве предлагают участвовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции с подставных сим-карт, сообщает "Дождь".

По информации телеканала, за регистрацию на сайте мэрии города участникам обещают заплатить по 75 рублей (около евро), за голос в поддержку поправок - 50 рублей (меньше евро).

Как передает корреспондент канала, для массового голосования людей набирают через чат в мессенджере WhatsApp. Пользователь с ником "Олег Викторович" рассказал, что для каждой регистрации будет выдана отдельная сим-карта. Затем, по его словам, для каждого аккаунта нужно создать электронный адрес и внести данные, которые он пообещал предоставить позднее. В дни голосования участники схемы должны проголосовать за поправки.

Корреспондент "Дождя" встретился с "Олегом Викторовичем" и получил от него 25 сим-карт.

Они были упакованы в подписной лист главного редактора телекомпании "Моя планета" Николая Табашникова, который в прошлом году баллотировался в Мосгордуму. В беседе с "Дождем" Табашников сообщил, что не знает этого человека и не может объяснить, как у него оказался его подписной лист.

Кроме того, "Олег Викторович" заранее попросил всех заинтересовавшихся принести паспорта, чтобы сфотографировать адреса их прописки. На встрече он рассказал, что участники схемы получат деньги даже в случае, если mos.ru отклонит регистрацию по сим-картам и предоставленным данным. Для этого нужно будет предоставить скриншот.

Заместитель председателя Общественной палаты Москвы и главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов рассказал, что все заявки на участие в электронном голосовании тщательно проверяются в том числе ФСБ. "Поэтому эти люди рискуют. Сильно, сильно рискуют", - сказал Венедиктов "Дождю".

Также журналисты "Дождя" обнаружили, что московских пенсионеров (в основном на Северо-Западе Москвы) массово регистрируют на онлайн-голосование по Конституции без их ведома. Персональные данные этих пенсионеров, включая адреса и номера паспортов, сведены в несколько таблиц в Excel, которые распространяются среди тех, кто будет участвовать в онлайн-голосовании по поправкам к Конституции с подставных сим-карт. Такой способ распространения паспортных данных является нарушением закона о персональных данных.

Большинство пенсионеров, чьи данные есть в таблицах, вряд ли пользовались mos.ru ранее - данные этих людей на сайте раньше не использовались. Самому пожилому избирателю в списке более ста лет, самому молодому - чуть больше 60.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 17.06.2020

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.