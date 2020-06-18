Кариньш и Рейрс вводят в заблуждение - в пособиях планируется выплатить гораздо меньше

Скорее неправда - в заявлении лишь доля правды, но не приняты во внимание важные факты или контекст, поэтому заявление вводит в заблуждение или приводится вне контекста.
В начале июня правительство ознакомилось с докладом Министерства финансов о мероприятиях преодоления кризиса Covid-19 и оздоровления экономики: в нем сказано, что для преодоления кризиса будут потрачены два миллиарда евро. Глава правительства Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сказал, что деньги будут вложены в "примерно одинаковых третях" в модернизацию, инфраструктуру и пособия - значит для пособий предусмотрена примерно третья часть от двух миллиардов или неполных 700 миллионов евро. Аналогично высказался и его однопартиец, министр финансов Янис Рейрс.
Однако премьер и министр финансов не правы: на самом деле для этой цели планируется выделить всего лишь неполных 150 миллионов евро.
В раздел, который как Кариньш, так и Минфин называют пособиями, включены также деньги для увеличения основного капитала airBaltic и других предприятий, например для демографии или даже для покупки формы пограничникам и пожарным.
9 июня в интервью Латвийскому Радио Кариньш говорил о вложениях для предотвращения последствий кризиса:
"Мы в правительстве приняли решения о двух миллиардах в течение полутора лет, которые вложить в нашу экономику - как в модернизацию, так и в инфраструктуру, и пособия - ну, это примерно в одинаковых третях".
В свою очередь Рейрс 16 июня на передаче Латвийского телевидения Rīta Panorāma сказал:
"Практически мы разделили всю эту помощь от государства - два миллиарда евро - на схожие части. Сосчитав вместе, получилось, что на схожие части. Первая - это пособия, чтобы удержать социальную стабильность. Вторая - это подогрев экономики, значит объекты инфраструктуры, как дороги, так и объекты самоуправлений. И третья - это поддержка предпринимательства или модернизация предпринимательства".
Пресс-секретарь премьера Сандрис Сабаевс сказал Re:Check, что премьер, предоставляя информацию Латвийскому Радио, основывался на докладе Министерства финансов, и прислал ссылку на соответствующий документ на домашней странице правительства.
В его первом абзаце действительно сказано: "Мероприятия планируются в трех основных блоках - модернизация отраслей, улучшение инфраструктуры и поддержка для лиц по сохранению нынешней ситуации (пособия". Далее в тексте эта часть поясняется схоже: "Для социальной защиты: предусмотрено продолжать и обеспечивать пособия для поддержки оставшихся без работы, используя инструменты социальной политики".
У доклада есть приложение в виде таблицы, с разделением двух миллиардов. Лишь в этой таблице видно, что в разделе, который премьер и доклад Минфина называют пособиями, на самом деле большая часть денег предназначена для издержек другого рода. Позиция наибольших планированных затрат - это 342 миллиона, для увеличения основного капитала компаний Министерства сообщения, в том числе airBaltic.
Также в этот раздел включены: 66 миллионов для предприятия Latvijas Dzelzceļš и других перевозчиков, 45 миллионов фермерам, для преодоления последствий кризиса, 21 миллион на план развития культуры, 15 миллионов предусмотрены пока еще не поясненным планам по демографии, два миллиона для поддержки СМИ. Также в "пособия" включены, например, шесть миллионов на покупку формы пограничникам и пожарным, и три миллиона сфере внутренних дел, на доплаты работникам и закупку средств дезинфекции. О ряде позиций правительство уже приняло решения, а по другим решения еще только планируются.
В таблице видно, что на разные дополнительные пособия на время кризиса (пособия по простою, по уходу за ребёнком, родительские) в целом, с уже выплаченной суммой, предназначены неполные 150 миллионов евро из всего 700-миллионного "блока пособий". До конца мая фактически выплачено неполных 70 миллионов.
Закон о государственных социальных пособиях называет пособиями "поддержку в виде денежных выплат, которую получают лица, принадлежащие к определенным социальным группам, в ситуациях, когда необходимы дополнительные расходы или когда эти лица неспособны получать доход".
Экономический антрополог и исследователь социальной политики Андрис Шуваевс считает, что увеличение основного капитала в предприятиях можно считать косвенной поддержкой его работников, но не пособиями.
"Это самое абсурдное в данной ситуации, что наибольшая поддержка, основная позиция бюджета предназначена предприятию, которое уволило 700 работников. Определять это как социальную защиту, на мой взгляд, очень сложно",
- говорит Шуваев. В конце марта стало известно, что airBaltic планирует уволить 700 сотрудников. Правительство сперва увеличило основной капитал компании на 36 миллионов евро, а в мае решило вложить ещё до 250 миллионов евро.
Компания airBaltic на вопрос Re:Check о том, как планируется использовать предназначенные на увеличение основного капитала 286 миллионов, ответила: "Поддержка в основном будет использована для обеспечения зарплат работникам, выплатам за самолеты (лизинг, техническое обслуживание, страхование и др.), а также на другие фиксированные обязательства предприятия".
Директор департамента коммуникации Министерства финансов Алексис Яроцкис отметил Re:Check, что сказанное в докладе невозможно рассматривать оторвано от приложения, то есть упомянутой таблицы, в которой видно, для чего именно предназначены деньги. Также название третьей части, "Пособия и сохранение нынешней ситуации", по его словам, указывает на то, что деньги не предназначены только на пособия и сохранение нынешней ситуации частных лиц.
Надо заметить, что из трех стран Балтии Латвия, во время кризиса Covid-19, до сих пор вложила меньше всего в пособия для жителей; получена также критика за то, что поддержка не полагается многим, кому она нужна.
Эстония лишь до первой недели мая в пособиях по простою выплатила 206 миллионов евро, Литва до 20 мая для сохранения рабочих мест и сохранения доходов - 146 миллионов евро. Латвия до 10 июня в пособиях по простою выплатила 43 миллиона евро.
Литва также решила большинству семей выплатить одноразовое пособие в размере 120 евро за каждого ребенка и 200 евро за ребёнка с особыми потребностями или, если ребенок растет в семье с низкими доходами. На это будут потрачены 72 миллиона евро. Правда, из-за Covid-19 принятые меры безопасности в Латвии были сравнительно мягче, таким образом их влияние на экономику во всех странах не одинаково.
Вывод: Сказанное премьер-министром и министром финансов, что треть от двух миллиардов евро для преодоления кризиса предназначена для пособий - вводит в заблуждение. Пособия по простою и другого рода пособия частным лицам являются лишь небольшой частью от упомянутой трети. Вложения в государственные компании - это косвенная поддержка их работников, но не пособия, а часть денег предназначена для целей, которые никак не связаны с неспособностью людей получить доход.
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