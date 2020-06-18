Кариньш и Рейрс вводят в заблуждение - в пособиях планируется выплатить гораздо меньше

В таблице видно, что на разные дополнительные пособия на время кризиса (пособия по простою, по уходу за ребёнком, родительские) в целом, с уже выплаченной суммой, предназначены неполные 150 миллионов евро из всего 700-миллионного "блока пособий". До конца мая фактически выплачено неполных 70 миллионов.

Закон о государственных социальных пособиях называет пособиями "поддержку в виде денежных выплат, которую получают лица, принадлежащие к определенным социальным группам, в ситуациях, когда необходимы дополнительные расходы или когда эти лица неспособны получать доход".

Экономический антрополог и исследователь социальной политики Андрис Шуваевс считает, что увеличение основного капитала в предприятиях можно считать косвенной поддержкой его работников, но не пособиями.

"Это самое абсурдное в данной ситуации, что наибольшая поддержка, основная позиция бюджета предназначена предприятию, которое уволило 700 работников. Определять это как социальную защиту, на мой взгляд, очень сложно",

- говорит Шуваев. В конце марта стало известно, что airBaltic планирует уволить 700 сотрудников. Правительство сперва увеличило основной капитал компании на 36 миллионов евро, а в мае решило вложить ещё до 250 миллионов евро.

Компания airBaltic на вопрос Re:Check о том, как планируется использовать предназначенные на увеличение основного капитала 286 миллионов, ответила: "Поддержка в основном будет использована для обеспечения зарплат работникам, выплатам за самолеты (лизинг, техническое обслуживание, страхование и др.), а также на другие фиксированные обязательства предприятия".

Директор департамента коммуникации Министерства финансов Алексис Яроцкис отметил Re:Check, что сказанное в докладе невозможно рассматривать оторвано от приложения, то есть упомянутой таблицы, в которой видно, для чего именно предназначены деньги. Также название третьей части, "Пособия и сохранение нынешней ситуации", по его словам, указывает на то, что деньги не предназначены только на пособия и сохранение нынешней ситуации частных лиц.

Надо заметить, что из трех стран Балтии Латвия, во время кризиса Covid-19, до сих пор вложила меньше всего в пособия для жителей; получена также критика за то, что поддержка не полагается многим, кому она нужна.

Эстония лишь до первой недели мая в пособиях по простою выплатила 206 миллионов евро, Литва до 20 мая для сохранения рабочих мест и сохранения доходов - 146 миллионов евро. Латвия до 10 июня в пособиях по простою выплатила 43 миллиона евро.

Литва также решила большинству семей выплатить одноразовое пособие в размере 120 евро за каждого ребенка и 200 евро за ребёнка с особыми потребностями или, если ребенок растет в семье с низкими доходами. На это будут потрачены 72 миллиона евро. Правда, из-за Covid-19 принятые меры безопасности в Латвии были сравнительно мягче, таким образом их влияние на экономику во всех странах не одинаково.

Вывод: Сказанное премьер-министром и министром финансов, что треть от двух миллиардов евро для преодоления кризиса предназначена для пособий - вводит в заблуждение. Пособия по простою и другого рода пособия частным лицам являются лишь небольшой частью от упомянутой трети. Вложения в государственные компании - это косвенная поддержка их работников, но не пособия, а часть денег предназначена для целей, которые никак не связаны с неспособностью людей получить доход.