В Латвии - четыре новых случая Covid-19 за сутки

Всего с начала пандемии протестировано 133 557 человек, выявлено 1108 случаев заболевания.

После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.