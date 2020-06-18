Чт, 18.06.2020
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В Латвии - четыре новых случая Covid-19 за сутки

Иллюстративное фото

ФОТО: Abedin Taherkenareh / EPA

За последние сутки в Латвии выявлено четыре новых случая Covid-19. За сутки сделано 1911 тестов. Об этом сообщает Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC).

 

Всего с начала пандемии протестировано 133 557 человек, выявлено 1108 случаев заболевания. 

После Covid-19 выздоровели 903 человека, умерли - 30.

Национальная служба здравоохранения сообщает, что за последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В больницах находятся шесть пациентов, у пяти заболевание средней тяжести, один пациент - в тяжелом состоянии.

Выписаны из больниц 172 пациента, переболевших Covid-19.

 
 

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