Видео ⟩ Гарри и Лиза трогательно поздравили Максима Галкина с днем рождения

Личный праздник Максим отмечает в узком семейном кругу вместе с Аллой Пугачевой в своем особняке, который расположен в деревне Грязь.

Артист показал, как близнецы Лиза и Гарри преподнесли ему букеты и трогательно поздравили с днем рождения, прочитав длинное и торжественное стихотворение.

Конечно, не обошлось без подарков. Детки подарили папе картину, которую нарисовали сами и его фотопортрет в рамке. Любопытно, что на снимке Галкин держит во рту палец.

Лиза заметила, что папа часто им говорит, что пальцы в рот совать нельзя, а сам же это делает.

Ну и конечно, невозможно было обойтись без торта с зажженными свечами. Стоит сказать, что задул их Максим не с первого раза.

После поздравления юморист расцеловал детей и свою супругу Аллу Пугачеву, которая стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Было видно, как Примадонна переживает, чтобы детки не забыли строчки из поздравления.

В комментариях к видео звездные коллеги поспешили присоединиться к поздравлениям. Среди них были такие знаменитости, как Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Артур Пирожков, Божена Рынска, Игорь Гуляев, Татьяна Брухунова и многие другие.

Видео: поздравление Максима Галкина