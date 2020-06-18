Чт, 18.06.2020
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Видео ⟩ Гарри и Лиза трогательно поздравили Максима Галкина с днем рождения

Максим Галкин

ФОТО: https://www.instagram.com/maxgalkinru/

18 июня российский шоумен, юморист и телеведущий Максим Галкин отмечает свое 44-летие. Артист поделился на своей Instagram-странице видео с поздравлением от его очаровательных детей Гарри и Лизы. 

Личный праздник Максим отмечает в узком семейном кругу вместе с Аллой Пугачевой в своем особняке, который расположен в деревне Грязь. 

Артист показал, как близнецы Лиза и Гарри преподнесли ему букеты и трогательно поздравили с днем рождения, прочитав длинное и торжественное стихотворение. 

Конечно, не обошлось без подарков. Детки подарили папе картину, которую нарисовали сами и его фотопортрет в рамке. Любопытно, что на снимке Галкин держит во рту палец. 

Лиза заметила, что папа часто им говорит, что пальцы в рот совать нельзя, а сам же это делает. 

Ну и конечно, невозможно было обойтись без торта с зажженными свечами. Стоит сказать, что задул их Максим не с первого раза. 

После поздравления юморист расцеловал детей и свою супругу Аллу Пугачеву, которая стояла в стороне и наблюдала за происходящим. Было видно, как Примадонна переживает, чтобы детки не забыли строчки из поздравления. 

В комментариях к видео звездные коллеги поспешили присоединиться к поздравлениям. Среди них были такие знаменитости, как Игорь Николаев, Иосиф Пригожин, Артур Пирожков, Божена Рынска, Игорь Гуляев, Татьяна Брухунова и многие другие. 

Ранее Максим Галкин признался, что они с супругой могут себе позволить посидеть без работы.

Видео: поздравление Максима Галкина

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