Covid-19: в Эстонии за сутки один новый случай, в Литве шесть

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом, общее число случаев составило 1784, сообщило Министерство здравоохранения в четверг, 18 июня.

Сейчас в Литве больны коронавирусом 249 человек, выздоровело 1449 человек. На изоляции находятся 233 человека.

От коронавируса скончались 76 человек. Еще десять десять заразившихся умерли из-за других причин.

С 1 июня в Литве было зарегистрировано 18 завозных случаев.

Во среду проверено 5653 пробы на коронавирус, общее число сделанных тестов в стране составляет 381 225.

Эстония

За последние сутки в Эстонии выявлен один новый случай коронавируса, летальных исходов не было.

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 247 первичных теста на Covid-19, позитивными оказался один из них, то есть 0,1%, сообщил в четверг утром, 18 июня, департамент здоровья.

По состоянию на утро четверга госпитализация в связи с коронавирусом требовалась 12 пациентам, на искусственной вентиляции легких не было никого. Новых летальных исходов не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 69 человек.

В настоящее время из больниц выписаны 362 человека. По состоянию на четверг выздоровели 1 748 человек.

Всего в Эстонии сделано более более 100 000 первичных тестов на коронавирус, заболевание выявлено у 1977 человек, то есть 2%.