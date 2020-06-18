Глава UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиб не вошёл в список

"Если она завершит карьеру, я убью её. В её уходе из спорта не вижу ничего хорошего. Это сводит меня с ума. В нынешние времена многие мои бойцы ноют о деньгах, и вдруг одна из наших девушек, которая способна биться ещё очень долго и зарабатывать много, говорит о том, что может уйти!", - приводит слова Уайта "Чемпионат" со ссылкой на MMAJunkie.