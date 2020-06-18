Глава UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиб не вошёл в список

Президент UFC Дана Уайт назвал имена четырёх величайших бойцов смешанных единоборств (ММА) в истории. Его слова приводит BJPenn.
Первым Уайт назвал бразильца Ройса Грейса, который является победителем первых турниров UFC в начале 90-х и входит в зал славы промоушна. Затем глава UFC выбрал чемпионку UFC в полулёгком и легчайшем весе Аманду Нуньес, окрестив её величайшей женщиной-бойцом всех времён.
Недавно Нуньес одержала победу на турнире UFC 250, сумев защитить титул. После этого бразильянка намекнула на то, что это мог быть её последний поединок в октагоне.
"Если она завершит карьеру, я убью её. В её уходе из спорта не вижу ничего хорошего. Это сводит меня с ума. В нынешние времена многие мои бойцы ноют о деньгах, и вдруг одна из наших девушек, которая способна биться ещё очень долго и зарабатывать много, говорит о том, что может уйти!", - приводит слова Уайта "Чемпионат" со ссылкой на MMAJunkie.
Что касается остальных двух бойцов, которых Уайт считает величайшими в истории, то глава UFC выбрал чемпиона в полутяжёлом весе Джона Джонса, а также Чака Лиддела, который в своё время был большой звездой.
"Здесь можно бросить монетку, чтобы выбрать между ним и Форрестом Гриффином", - подытожил Дана Уайт.
Стоит отметить, что в списке Уайта не нашлось места действующему чемпиону UFC в лёгком весе Хабибу Нурмагомедову, а также бывшему чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
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