Чт, 18.06.2020
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Общественный транспорт на Лиго в Риге не будет бесплатным

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В праздничные выходные на Лиго 23 и 24 июня общественный транспорт в Риге в этом году не будет бесплатным, сообщили на предприятии общественного транспорта Rīgas satiksme.

С субботы, 20 июня, по среду, 24 июня, общественный транспорт в столице будет курсировать по расписанию выходного дня.

Rīgas satiksme напоминает, что в соответствии с постановлением временной администрации Рижской думы и установленными в стране ограничениями 23 и 24 июня бесплатного проезда в транспорте не будет, чтобы избежать скопления людей. В то же время будут действовать все льготы.

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