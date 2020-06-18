Официально: "Челси" объявил о трансфере очередного звёздного игрока

Иностранные СМИ на протяжении долгого времени спекулировали на тему того, что Вернер окажется в "Челси". В четверг, 18 июня, эта информация подтвердилась официально. 24-летний немецкий футболист присоединится к "Челси" в июле.

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

В текущем сезоне чемпионата Германии Тимо Вернер провёл за "РБ Лейпциг" 32 матча, в которых забил 26 голов. Это второй результат в Бундеслиге - Вернер уступает лишь поляку Роберту Левандовски, на счету которого 31 гол.

Sky Sports сообщает, что трансфер Вернера обошёлся "Челси" примерно в 50 миллионов евро. В Лондоне футболист будет зарабатывать около 10 миллионов евро в год.

Вернер перешёл в "РБ Лейпциг" из "Штутгарта" в 2016 году за 10 миллионов евро. На счету футболиста также 29 матчей и 11 голов за сборную Германии.

Напомним, в феврале этого года "Челси" подтвердил информацию, что клуб достиг соглашения с "Аяксом" о трансфере Хакима Зиеша в летнее трансферное окно 2020.