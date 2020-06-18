Российская сеть супермаркетов низких цен "Светофор" планирует 40 магазинов в Литве

По своему формату Mere напоминает распродажные магазины – они обосновываются в крупных помещениях складского типа, где товары расставлены на паллетах или просто на металлических стеллажах.

"Светофор" объединяет более 1,5 тысяч магазинов в России, Беларуси, Казахстане и Китае, в данный момент сеть начинает деятельность в ЕС – первые магазины в Германии и Румынии были открыты в прошлом году.