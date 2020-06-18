Чт, 18.06.2020
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Американская фигуристка бросила спорт и ушла в порно

Мелисса Буланхаги

ФОТО: скриншот с youtube.com

Американская фигуристка филиппинского происхождения Мелисса Буланхаги в подкасте The Pornhub Podcast with Asa Akira рассказала, почему решила бросить спорт и стать порноактрисой.

Совсем недавно мы рассказывали о том, как австралийская автогонщица Рене Грейси решила уйти из спорта и стала актрисой в фильмах для взрослых. Оказалось, что это не единственный подобный случай.

Мелисса Буланхаги - бронзовый призёр юниорского чемпионата США (2006). В 2011 году фигуристка перешла в сборную Филиппин, в составе которой дважды выигрывала национальный чемпионат.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Переломным моментом в карьере фигуристки стал 2014 год, когда она не смогла пробиться на зимнюю Олимпиаду в Сочи. После этого Буланхаги пристрастилась к алкоголю и поменяла жизненные приоритеты, узнав, сколько можно заработать в порноиндустрии.

"Сейчас я ещё новичок в этом деле, но хочу расти в новой профессии", – заявила Буланхаги.

29-летняя экс-фигуристка снимается в фильмах для взрослых под псевдонимом Jada Kai. На Instagram порноактрисы подписаны 55 тысяч человек, а её видеоролики на Pornhub посмотрели 30 миллионов раз.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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