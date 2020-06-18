Жители Тейки временно остались без электричества

Около 13:40 был зарегистрирован технический сбой в рижской электросети напряжением 10 киловольт, что отразилось на энергообеспечении 1400 клиентов в окрестностях улиц Ропажу, Берзпилс, Палму и Цаунес в Риге.

Оперативная бригада тут же приступила к устранению сбоя. В 14:20 электроснабжение было восстановлено.