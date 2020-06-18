Жители Тейки временно остались без электричества

В четверг, 18 июня, около 1400 клиентов Sadales tīkls коснулись перебои с электричеством.
Около 13:40 был зарегистрирован технический сбой в рижской электросети напряжением 10 киловольт, что отразилось на энергообеспечении 1400 клиентов в окрестностях улиц Ропажу, Берзпилс, Палму и Цаунес в Риге.
Оперативная бригада тут же приступила к устранению сбоя. В 14:20 электроснабжение было восстановлено.
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