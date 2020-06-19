Ангелина Димова - украинская теннисистка с невероятной тягой к роскошной жизни

19-летняя украинка сейчас живёт в Майами, где тренируется и балует своих подписчиков "горячими" фотографиями в Instagram. Ангелине есть для кого стараться, ведь за её жизнью в социальной сети следят 182 тысячи человек.

В США девушка живёт вместе с родителями, а теннисом Ангелина занимается под эгидой ITF Juniors.

В интернете гораздо больше откровенных фотографий теннисистки, чем информации о ней. Известно, что девушка является фанаткой мадридского "Реала", а в 2018 году она даже побывала на матче любимой команды против "Манчестер Юнайтед".

Мадридский "Реал" - это, конечно, хорошо, но главным футбольным клубом в жизни Ангелины является "Черноморец" из её родной Одессы. В детстве она часто ходила на матчи "моряков".

Что касается теннисной карьеры Ангелины, то в детском возрасте она выиграла ряд городских и региональных турниров, затем продолжила выступление на юниорском уровне, но на этом этапе карьеры познать вкус побед ей так и не удалось.

Глядя на Instagram 19-летней красотки, можно сказать, что у неё есть ярковыраженная тяга к "красивой жизни".

Девушка то и дело позирует на фоне роскошных песчаных пляжей, рядом с дорогими автомобилями и яхтами, а также на балконах люксовых гостиниц.

Да, возможно, Ангелине не удастся повторить путь своей известной соотечественницы Элины Свитолиной, но Димова без труда сможет найти себе применение в модельной индустрии или в шоу-бизнесе.

Все задатки для этого у неё имеются.