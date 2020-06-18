Полиция просит помощи в поисках пропавшего без вести мужчины

Мужчина вчера, 17 июня, около 16 часов вышел из дома "Eglīši" в Эмбутской волости, крае Вайнодес и уехал на велосипеде серого цвета. До сих пор неизвестна информация о его местонахождении.

Приметы мужчины: рост 176 см, среднее телосложение, вес 85 кг, короткие темные волосы.

У мужчины есть проблемы со здоровьем и инвалидность 1-й группы. На руках белые пятна, которые становятся более заметными на солнце.

Был одет в черную куртку с красной декоративной полоской, голубые джинсы, на ногах - светлые ботинки, на голове - кепка бордового цвета.

Госполиция призывает посмотреть на фотографию и отозваться любого, кто может располагать информацией о возможном местонахождении мужчины. Звонить по номеру 110!