Начат уголовный процесс о зарплатах "в конвертах" в футбольном клубе "Рига"

В помещениях клуба проведены процессуальные действия, свидетельствует информация, предоставленная СГД и клубом.

Официальный аккаунт "Риги" в Twitter подтвердил, что 17 июня в его помещениях сотрудники СГД провели процессуальные действия.

"Клуб продолжает тренировки и готовится к воскресной игре. Когда будет возможно, предоставим более подробные комментарии", - говорится в заявлении.

В СГД сообщили, что в ходе первоначального досудебного расследования установлено, что футбольный клуб с января 2018 года до 31 декабря 2019 года не указывал в бухгалтерских регистрах зарплаты и выплачивал их неофициально наличными деньгами и игрокам, и сотрудникам.

Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных подоходного налога и обязательных взносов социального страхования будет установлен в ходе расследования. Уголовный процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона.

В интересах следствия более подробная информация по делу пока не предоставляется.

Согласно данным Firmas.lv, общество Riga Football Club учреждено в 2014 году, а его единственным должностным лицом является генеральный директор Александр Пронин.

Отметим, что это уже второй клуб высшей лиги, против которого СГД начала в этом году уголовный процесс. В мае сообщалось о том, что зарплата "в конвертах" выплачивалась и в футбольном клубе "Вентспилс", где также были проведены обыски.