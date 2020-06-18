Начат уголовный процесс о зарплатах "в конвертах" в футбольном клубе "Рига"

Служба государственных доходов (СГД) начала уголовный процесс о выплате зарплат "в конвертах" в футбольном клубе "Рига", который является действующим чемпионом Латвии.
В помещениях клуба проведены процессуальные действия, свидетельствует информация, предоставленная СГД и клубом.
Официальный аккаунт "Риги" в Twitter подтвердил, что 17 июня в его помещениях сотрудники СГД провели процессуальные действия.
"Клуб продолжает тренировки и готовится к воскресной игре. Когда будет возможно, предоставим более подробные комментарии", - говорится в заявлении.
В СГД сообщили, что в ходе первоначального досудебного расследования установлено, что футбольный клуб с января 2018 года до 31 декабря 2019 года не указывал в бухгалтерских регистрах зарплаты и выплачивал их неофициально наличными деньгами и игрокам, и сотрудникам.
Причиненный государству ущерб в виде неуплаченных подоходного налога и обязательных взносов социального страхования будет установлен в ходе расследования. Уголовный процесс начат по статье 217.1 Уголовного закона.
В интересах следствия более подробная информация по делу пока не предоставляется.
Согласно данным Firmas.lv, общество Riga Football Club учреждено в 2014 году, а его единственным должностным лицом является генеральный директор Александр Пронин.
Отметим, что это уже второй клуб высшей лиги, против которого СГД начала в этом году уголовный процесс. В мае сообщалось о том, что зарплата "в конвертах" выплачивалась и в футбольном клубе "Вентспилс", где также были проведены обыски.
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