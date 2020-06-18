Чт, 18.06.2020
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Случаи Covid-19 в Латвии все больше связаны с поездками из России, Украины и Швеции

ФОТО: AFP/SCANPIX

За последние две недели все больше случаев Covid-19 связаны с поездками в первую очередь из трех стран - России, Украины и Швеции, рассказала агентству LETA руководитель отдела по связям Центра профилактики и контроля заболеваний Илзе Арая. 

Также по-прежнему заболевают люди, контактировавшие с зараженными, и есть отдельные случаи, когда источник инфицирования пока не установлен. 

Латвия отменила требования 14-дневной самоизоляции для приезжих из стран ЕС и ЕЭЗ, где двухнедельная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000. 

Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать приезжим из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.

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