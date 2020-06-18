Случаи Covid-19 в Латвии все больше связаны с поездками из России, Украины и Швеции

Также по-прежнему заболевают люди, контактировавшие с зараженными, и есть отдельные случаи, когда источник инфицирования пока не установлен.

Латвия отменила требования 14-дневной самоизоляции для приезжих из стран ЕС и ЕЭЗ, где двухнедельная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000.

Самоизоляцию по-прежнему нужно соблюдать приезжим из Швеции, Великобритании, Португалии и Бельгии.