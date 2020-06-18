Фото ⟩ ДТП в центре Риги: пьяный водитель протаранил припаркованный авто

Снимки происшествия были опубликованы в Twitter-аккаунте BreakingLV.

Судя по фото, одна из машин снесла парковочный автомат.

🇱🇻 Smaga avārija Bruņinieku ielā #Avotuiela #Riga #Latvija. Viena no mašīnām apgāzusies uz sāna, bet otra piespiesta pie mājas sienas.

📸 Ēriks Plešs pic.twitter.com/RjHXkxIXTn — BreakingLV (@breakinglv) June 18, 2020

Как сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Криста Андерсоне, вызов на место ЧП был получен в 16 часов.

Водитель Dodge находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стоящую Škoda.

Из-за ДТП было закрыто движение транспорта с улицы Валмирас до Авоту, но в 17.20 движение было возобновлено.