Чт, 18.06.2020
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Фото ⟩ ДТП в центре Риги: пьяный водитель протаранил припаркованный авто
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ФОТО: Ekrānšāviņš no Twitter/ BreakingLV

Сегодня, 18 июня, на улице Бруниниеку в Риге произошло столкновение двух машин - Škoda и Dodge. В результате один из автомобилей перевернулся. 

Снимки происшествия были опубликованы в Twitter-аккаунте BreakingLV. 

Судя по фото, одна из машин снесла парковочный автомат.

Как сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Криста Андерсоне, вызов на место ЧП был получен в 16 часов. 

Водитель Dodge находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стоящую Škoda. 

Из-за ДТП было закрыто движение транспорта с улицы Валмирас до Авоту, но в 17.20 движение было возобновлено. 

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