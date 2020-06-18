Фото ⟩ ДТП в центре Риги: пьяный водитель протаранил припаркованный авто
Сегодня, 18 июня, на улице Бруниниеку в Риге произошло столкновение двух машин - Škoda и Dodge. В результате один из автомобилей перевернулся.
Снимки происшествия были опубликованы в Twitter-аккаунте BreakingLV.
Судя по фото, одна из машин снесла парковочный автомат.
🇱🇻 Smaga avārija Bruņinieku ielā #Avotuiela #Riga #Latvija. Viena no mašīnām apgāzusies uz sāna, bet otra piespiesta pie mājas sienas.— BreakingLV (@breakinglv) June 18, 2020
📸 Ēriks Plešs pic.twitter.com/RjHXkxIXTn
Как сообщила порталу TVNET представитель Госполиции Криста Андерсоне, вызов на место ЧП был получен в 16 часов.
Водитель Dodge находясь в состоянии алкогольного опьянения, въехал в стоящую Škoda.
Из-за ДТП было закрыто движение транспорта с улицы Валмирас до Авоту, но в 17.20 движение было возобновлено.
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