Под Островным мостом найден предмет, похожий на гранату; вызваны саперы

Вечером в четверг, 18 июня, под Островным мостом у улицы Мукусалас был найден предмет, похожий на гранату, выяснил TVNET в Госполиции.
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Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию.
В настоящее время полицейские ожидают саперов. Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не затруднено - движение транспорта замедлено из-за вечерней пробки.
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