Под Островным мостом найден предмет, похожий на гранату; вызваны саперы

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Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию.

В настоящее время полицейские ожидают саперов. Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не затруднено - движение транспорта замедлено из-за вечерней пробки.