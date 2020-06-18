Чт, 18.06.2020
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Под Островным мостом найден предмет, похожий на гранату; вызваны саперы

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Вечером в четверг, 18 июня, под Островным мостом у улицы Мукусалас был найден предмет, похожий на гранату, выяснил TVNET в Госполиции. 

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Представитель Госполиции Криста Андерсоне сообщила, что предмет нашел прохожий, который сообщил о нем в полицию. 

В настоящее время полицейские ожидают саперов. Представитель Госполиции отметила, что движение из-за этого не затруднено - движение транспорта замедлено из-за вечерней пробки. 

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