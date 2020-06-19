Итоги пятого срока Лукашенко: что сделано из обещанного

В последние пять лет правления Лукашенко в Беларуси упала инфляция и немного изменилась внешняя политика. Основную часть предыдущей предвыборной программы президент не выполнил, говорят эксперты.
Президентские выборы в Беларуси, которые пройдут 9 августа, уже шестые для действующего и бессменного главы государства Александра Лукашенко. На каждый новый срок он шел со своим видением перспектив развития страны - в 2015 году Лукашенко обещал реформы в сфере экономики и госуправления. Вместе с экспертами DW выяснила, в какой степени президент выполнил свою предвыборную программу пятилетней давности.
В 2015 году был всплеск популярности Лукашенко
Директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич напоминает, что к последним выборам Александр Лукашенко подошел в условиях всплеска его популярности: "В 2015-м, через год после украинских событий, Беларусь на фоне внешней нестабильности выгодно отличалась тем, что тут стабильность была гарантирована".
Более того, по словам политолога, когда в конце 2014 года экономическая ситуация в Беларуси в очередной раз ухудшилась, у руководства было представление, что необходимо что-то менять и проводить реформы - это и отразилось в предвыборной программе президента.
В 2015-м Лукашенко шел на выборы с планами улучшения условий для работы бизнеса, сокращения роли государства, расширения полномочий местных властей, прекращения роста цен и повышения благосостояния населения. И хотя старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб не называет ту программу реформистской, он признает, что в ней были определенные вкрапления правильной риторики. "Правда, местами они были упомянуты без понимания того, о чем идет речь, а в других местах было сделано по принципу - напишем что-нибудь прогрессивное, но делать это не будем", - поясняет экономист.
Дипломатические успехи и борьба с инфляцией
Эксперты говорят, что белорусские власти все же пытались следовать той программе, хотя в целом ее не выполнили. В числе позитивных примеров в сфере политики Андрей Казакевич указывает на попытку реформ в госуправлении: "В 2016 году в парламент попало два альтернативных депутата, выросло представительство политических партий, и в целом публичная роль парламента была увеличена". Особо выделил Казакевич перемены во внешней политике: "До этого Беларусь имела конфликтные отношения с Западом, но за последние пять лет они нормализовались, зависимость от России в политических вопросах сократилась". По выражению политолога, Минск пробовал вовлечь и Китай в белорусскую внешнюю политику.
Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский в интервью DW сообщил, что на протяжении последних пяти лет Минск не пошел на приватизацию промышленности в интересах российских ФПГ и работал на диверсификацию энергетики - активно строилась Белорусская АЭС, хотя ее возведение пока не окончено. "Были и дипломатические успехи Беларуси как переговорной площадки (по ситуации в Донбассе. - Ред.) и донора стабильности в регионе", - добавляет Петровский.
Возвращаясь к экономической части предвыборной программы Лукашенко, Вадим Иосуб говорит о выполнении пункта о борьбе с ростом цен: "За последние годы инфляция действительно снижена до минимальных значений за всю историю страны". Кроме того, Иосуб отметил поэтапную либерализацию движения капитала и то, что касается сферы финансов и денежно-кредитной политики - за это в Беларуси отвечает Нацбанк и эти успехи персонально связаны с его работой. "Вместе с тем никакого полноценного финансового рынка в стране не возникло, рынок акций так и остался в мертвом состоянии", - констатирует экономист.
Проблемы в модернизации и отношениях с Россией
Все остальные пункты экономической части программы так и не были выполнены, а некоторые вещи были просто провалены, считает Вадим Иосуб: "Заявленная в программе Лукашенко модернизация остается затратной и убыточной. Деревообработка, бумажная, картонная промышленность - все это финансировалось кредитами, и сейчас госбюджет погашает эти кредиты". Также, по словам Иосуба, "мы не увидели ни поддержки малого и среднего бизнеса, ни эффективного госуправления".
Эксперт из "Белой Руси" Петр Петровский также признает неудачи в этой области: "Модернизация деревообработки, сельского хозяйства не всегда была эффективной. Это связано с проседанием наших традиционных рынков и теми кредитными условиями, в которых находится Беларусь. Петровский полагает, что не было выполнено главное условие для развития экономики - у субъектов хозяйствования нет выхода на дешевые кредитные линии и ресурсы, которые могли бы стать источниками модернизации.
Самый забавный пункт в той предвыборной программе Лукашенко, по оценке Иосуба, - широкое внедрение в сферу образования электронных средств обучения: "Мы с этим столкнулись недавно, когда в разгар пандемии дети были вынуждены идти в школу, потому что никаких систем электронных обучения, которые позволяли бы дистанционно обучаться, нет".
В программе от 2015 года были три стратегические цели - занятость, экспорт и инвестиции. С занятостью в Беларуси, констатирует Иосуб, все стабильно хорошо за счет того, что людей держат на убыточных предприятиях, подменяя институт занятости институтом социальной помощи. "Если говорить об экспорте, то в целом была тенденция его роста, но импорт увеличивался еще быстрее, а значит, внешнеторговое сальдо ухудшалось. Да и приходом мировых компаний в Беларусь мы похвастаться не можем", - заявил старший аналитик "Альпари Евразия".
В свою очередь, основной неудачей в политической сфере за последние пять лет Андрей Казакевич назвал неспособность Беларуси стабилизировать отношения с Россией: "Очевидно, особенно в последние два года, отношения Минска и Москвы пребывают в состоянии постоянной конфронтации".
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!