Итоги пятого срока Лукашенко: что сделано из обещанного

Президентские выборы в Беларуси, которые пройдут 9 августа, уже шестые для действующего и бессменного главы государства Александра Лукашенко. На каждый новый срок он шел со своим видением перспектив развития страны - в 2015 году Лукашенко обещал реформы в сфере экономики и госуправления. Вместе с экспертами DW выяснила, в какой степени президент выполнил свою предвыборную программу пятилетней давности.

В 2015 году был всплеск популярности Лукашенко

Директор института политических исследований "Политическая сфера" Андрей Казакевич напоминает, что к последним выборам Александр Лукашенко подошел в условиях всплеска его популярности: "В 2015-м, через год после украинских событий, Беларусь на фоне внешней нестабильности выгодно отличалась тем, что тут стабильность была гарантирована".

Более того, по словам политолога, когда в конце 2014 года экономическая ситуация в Беларуси в очередной раз ухудшилась, у руководства было представление, что необходимо что-то менять и проводить реформы - это и отразилось в предвыборной программе президента.

В 2015-м Лукашенко шел на выборы с планами улучшения условий для работы бизнеса, сокращения роли государства, расширения полномочий местных властей, прекращения роста цен и повышения благосостояния населения. И хотя старший аналитик компании "Альпари Евразия" Вадим Иосуб не называет ту программу реформистской, он признает, что в ней были определенные вкрапления правильной риторики. "Правда, местами они были упомянуты без понимания того, о чем идет речь, а в других местах было сделано по принципу - напишем что-нибудь прогрессивное, но делать это не будем", - поясняет экономист.

Дипломатические успехи и борьба с инфляцией

Эксперты говорят, что белорусские власти все же пытались следовать той программе, хотя в целом ее не выполнили. В числе позитивных примеров в сфере политики Андрей Казакевич указывает на попытку реформ в госуправлении: "В 2016 году в парламент попало два альтернативных депутата, выросло представительство политических партий, и в целом публичная роль парламента была увеличена". Особо выделил Казакевич перемены во внешней политике: "До этого Беларусь имела конфликтные отношения с Западом, но за последние пять лет они нормализовались, зависимость от России в политических вопросах сократилась". По выражению политолога, Минск пробовал вовлечь и Китай в белорусскую внешнюю политику.

Эксперт аналитического центра пропрезидентского ОО "Белая Русь" Петр Петровский в интервью DW сообщил, что на протяжении последних пяти лет Минск не пошел на приватизацию промышленности в интересах российских ФПГ и работал на диверсификацию энергетики - активно строилась Белорусская АЭС, хотя ее возведение пока не окончено. "Были и дипломатические успехи Беларуси как переговорной площадки (по ситуации в Донбассе. - Ред.) и донора стабильности в регионе", - добавляет Петровский.