Отключение электричества в Риге 9 июня: причины станут известны в середине июля

В связи с отключением на предприятии проводится внутреннее расследование - анализ причин и разработка предложений по улучшению работы электросети.

"Мы предполагаем, что расследование завершится в середине июля", - сообщила Икстена.

Место повреждения кабеля, из-за которого произошло отключение, было обследовано с участием представителя компании-производителя из Финляндии. Участок поврежденного кабеля передан производителю для выяснения причин.

Как сообщалось, в связи с отключением кабеля между ТЭЦ-1 и Имантской подстанцией 9 июня правый берег Риги и Рижский район остались без электричества. Сбой в электроснабжении коснулся более 160 000 потребителей.