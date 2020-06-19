Слуцкий оплатил дорогостоящую операцию известному тренеру

Некоторое время назад 77-летний Загорулько в одном из интервью признался, что не может позволить себе лечение. После этого специалист получил сообщение от Леонида Слуцкого, который спросил может ли он чем-то помочь и попросил прислать номер карты.

"Меня это застало врасплох. Не могу сказать, что я бедный человек. Но сейчас живу на одну пенсию. А у меня семья, маленькая дочь. Обследование за апрель-май обошлось примерно в 400 тысяч рублей. Лекарства стоят по 10-15 тысяч. Необходима операция на сердце. Это ещё миллиона полтора", - приводит слова Загорулько "Спорт-экспресс".

Тренер рассказал, что он собрал все документы и отправил Слуцкому со словами: "Хочешь чем-то помочь - помоги. Нет - никаких проблем".

"Бах, приходит сообщение. Открываю - там зачисление. Очень большая сумма. Очень. Точно окупит всё лечение", - рассказал Загорулько.

Евгений Загорулько - тренер олимпийских чемпионов по прыжкам в высоту Геннадия Авдеенко, Елены Елесиной, Андрея Сильнова, Анны Чичеровой, а также чемпионов мира Тамары Быковой, Вячеслава Воронина и чемпионов Европы Дениса Капустина, Александра Шустова.