Пт, 19.06.2020
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В Лиепае будут судить пьяного водителя: тяжело пострадали женщина и младенец

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Прокуратура передала в Курземский районный суд в Лиепае дело о пьяном водителе, спровоцировавшем ДТП, в котором тяжело пострадали женщина и младенец. 

Авария случилась 26 июля прошлого года в волости Ницас.

Согласно обвинению, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил ПДД, в результате чего машина выехала с проезжей части.

Оба пассажира - женщина и ее ребенок - получили тяжелые травмы. 

За данное преступление закон предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет.

Дело передано в Курземский районный суд в Лиепае. 

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