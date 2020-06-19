В Лиепае будут судить пьяного водителя: тяжело пострадали женщина и младенец

Авария случилась 26 июля прошлого года в волости Ницас.

Согласно обвинению, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил ПДД, в результате чего машина выехала с проезжей части.

Оба пассажира - женщина и ее ребенок - получили тяжелые травмы.

За данное преступление закон предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет.

Дело передано в Курземский районный суд в Лиепае.