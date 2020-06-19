В Лиепае будут судить пьяного водителя: тяжело пострадали женщина и младенец

Прокуратура передала в Курземский районный суд в Лиепае дело о пьяном водителе, спровоцировавшем ДТП, в котором тяжело пострадали женщина и младенец.
Авария случилась 26 июля прошлого года в волости Ницас.
Согласно обвинению, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нарушил ПДД, в результате чего машина выехала с проезжей части.
Оба пассажира - женщина и ее ребенок - получили тяжелые травмы.
За данное преступление закон предусматривает лишение свободы от трех до 10 лет.
Дело передано в Курземский районный суд в Лиепае.
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