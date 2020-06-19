Полиция ищет двух мальчиков, которые вместе с отцом покинули центр "Муцениеки"

Госполиция ищет Ярослава и Владислава Астапенко 2014 и 2006 года рождения соответственно. Они вместе с отцом покинули Центр размещения лиц, ищущих убежище "Муцениеки" и до сих пор не вернулись.
Они, возможно, перемещаются вместе с отцом на автомобиле BMW X6 или BMW X4.
Госполиция просит внимательно посмотреть на детей на снимке и отозваться любого, кто может знать их возможное местонахождение. Звонить по номеру 67086678 или 110!
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