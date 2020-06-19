Пт, 19.06.2020
Это решение должно перевернуть новую страницу в развитии как культуры, так и строительства и смежных отраслей, придав мощный импульс их развитию. Министр культуры Наурис Пунтулис о развитии проекта концертного зала
1

Полиция ищет двух мальчиков, которые вместе с отцом покинули центр "Муцениеки"

ФОТО: Valsts policija

Госполиция ищет Ярослава и Владислава Астапенко 2014 и 2006 года рождения соответственно. Они вместе с отцом покинули Центр размещения лиц, ищущих убежище "Муцениеки" и до сих пор не вернулись.  

Они, возможно, перемещаются вместе с отцом на автомобиле BMW X6 или BMW X4.

Госполиция просит внимательно посмотреть на детей на снимке и отозваться любого, кто может знать их возможное местонахождение. Звонить по номеру 67086678 или  110!

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ