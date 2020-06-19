Идеи для нарядов, чтобы стильно отпраздновать Лиго

“Нередко празднование Лиго не доставляет хлопот с одеждой, ведь чаще всего самое важное - теплая кофта и плащ, однако в этом году солнцеворот обещает быть теплым и солнечным, поэтому выбор одежды может быть шире”, - отмечает руководитель магазина VAN GRAAF Агнесе Масальска.

Эффектное платье-slip

Платья-slip пользуются популярностью и бывают разного цвета и длины - мини, миди и макси. Их можно творчески сочетать с кардиганами, жакетами и джинсовыми куртками.

Плетье-slip можно сделать очень праздничным, надев к нему туфли на высоком каблуке. Столь же легко оно может стать повседневным, если носить его с кедами. Свой облик можно сделать еще более интересным, надев под платье блузку или футболку.

Цветочный принт

Для создания летнего настроения во время солнцеворота советуем включить в наряд цветочные принты.

Цветочные принты на платьях, блузках и рубашках будут хорошо выглядеть и вечером на Лиго, и ночью.

Платья с цветочным принтом могут быть самых разных цветов и силуэтов, а особенно актуальная сейчас длина - миди.

Цветочный рисунок предназначен не только для маленьких девочек, он заставит даму любого возраста почувствовать себя по-девичьи романтичной.

Чтобы не досаждали комары, к платью с цветочным принтом можно подобрать брюки.

ФОТО: Пресс-фото

Джинса

Джинсовая ткань всегда актуальна, и если не хочется на праздник быть в платье, то джинсы станут must have.

Чтобы было удобно, выбирайте джинсы boyfriend, relaxed или wide leg - они позволят чувствовать себя стильно и непринужденно.

К примеру, жинсы Levi’s - это непреходящая ценность. Они сочетаются с разными джемперами, блузками и футболками. Джинсовая куртка согреет после заката солнца и будет отлично выглядеть в сочетании с платьями и юбками.

ФОТО: Пресс-фото

Лен и его имитация

Лен - это не только популярная одежда праздника Лиго в латышских мотивах. Лен и его имитация в этом году очень актуальны и входят в топ-выбор вдохновителей моды во всем мире.

Льняные платья, юбки и шорты будут легким и надежным выбором для празднования Лиго, поскольку они хорошо сочетаются с другими материалами.

К тому же сейчас особенно стильными являются составные комплекты, или co-ord.

Украшения и ленты для волос

Веночки из искусственных цветов в этом году вышли из моды, однако есть и другие красивые аксессуары и украшения для волос, которые сделают ваш образ особенным. Именно благодаря аксессуарам любой из выбранных комплектов одежды станет выразительным и стильным. В этом году особенно актуальны ленты для волос, стильные обручи, заколки и scrunchy. Ленты для волос бывают как в виде заколки, так и в качестве продолжения резинки для волос, но

если не удается найти желаемое, то можно воспользоваться обычным шелковым шарфом и платком, повязав его вокруг головы или заплетя в виде косы.

Мода на обручи и заколки для волос в этом году не имеет границ, и их обязательно надо включить в свой гардероб.