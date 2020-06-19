Пт, 19.06.2020
Момент, когда ты прикасаешься к кому-то, это момент, когда другой человек решает - подчиниться или сопротивляться. Именно это и произошло в Атланте. Полицейский из Техаса Энди Харви

Сексуально эксплуатировал детей и малолетних сестер жены: мужчина получил 25 лет тюрьмы

ФОТО: Pexels

Курземский районный суд в Вентспилсе приговорил мужчину к 25 годам лишения свободы за сексуальную эксплуатацию и жестокое обращение с детьми.

К мужчине также применен пробационный надзор в течение пяти лет. Решение суда еще может быть обжаловано в Курземском окружном суде, сообщили в LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, в период с 2014 по 2017 год мужчина совершал непристойные и сексуальные действия в отношении несовершеннолетних детей своей жены и ее малолетних сестер.

Кроме того, он продолжительное время физически и эмоционально воздействовал на детей своей жены, что травмировало их нормальное физическое и психическое развитие.

Обвиняемый не признал себя виновным в совершении преступных деяний.

Принимая во внимание, что деяния носили повышенную общественную опасность, а также учитывая отношение обвиняемого к содеянному, суд вынес упомянутый суровый приговор. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ