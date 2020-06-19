Сексуально эксплуатировал детей и малолетних сестер жены: мужчина получил 25 лет тюрьмы

К мужчине также применен пробационный надзор в течение пяти лет. Решение суда еще может быть обжаловано в Курземском окружном суде, сообщили в LETA в прокуратуре.

Согласно обвинению, в период с 2014 по 2017 год мужчина совершал непристойные и сексуальные действия в отношении несовершеннолетних детей своей жены и ее малолетних сестер.

Кроме того, он продолжительное время физически и эмоционально воздействовал на детей своей жены, что травмировало их нормальное физическое и психическое развитие.

Обвиняемый не признал себя виновным в совершении преступных деяний.

Принимая во внимание, что деяния носили повышенную общественную опасность, а также учитывая отношение обвиняемого к содеянному, суд вынес упомянутый суровый приговор.