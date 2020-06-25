ФОТО: Пресс-фото

Телеведущая и блогер Кристине Вирсните считает, что фотографии подобны собранию воспоминаний, где мы храним ярчайшие моменты своей жизни. Она приняла вызов конкурса мобильной фотографии Next Image 2020, организованного компанией Huawei, сделать за пару дней 10 эмоционально сильных фотографий из своей повседневной жизни, чтобы показать, что фотография тоже может вызывать эмоции и заставлять смотреть на окружающие нас вещи и людей с совершенно иной точки зрения.

Повседневная жизнь Кристине очень динамична – она участвует в различных проектах и путешествует по миру, воспитывает сына и дочь, а также документирует самые яркие моменты в своем профиле в Instagram. «Мы – визуалы, воспринимаем мир глазами. Для меня фотография – это мгновение воспоминаний, и даже если многим может показаться, что нужно наслаждаться мгновением и не смотреть на мир через экран телефона, я считаю, что мало кто через год вспомнит, чем он занимался, например, в этот определенный день. Здесь и кроется волшебство фотографии – увидев ее, вы сразу вспомните все события и ощущения того дня», – делится мыслями Кристине.

Минимальное усилие для достижения фантастического результата

Поскольку в свободное время Кристине создает контент для своих страниц в социальных сетях, камера смартфона имеет большое значение. В своем профиле в Instagram она особенно любит публиковать портретные снимки, поэтому испытание портретного режима в новом смартфоне Huawei P40 Pro было для нее особенно актуально: «Портреты, сделанные этим телефоном, выглядят так, будто использовался какой-то фильтр или вносились улучшения, но на самом деле я нажала всего одну кнопку». Одними из любимых функций фотокамеры для нее также стал ночной режим и функция зума или приближения, чем удалось удивить даже опытного блогера. «Поздно вечером я отправилась на Домскую площадь, чтобы сфотографировать башню Домского собора. Я приблизила ее и не могла поверить своим глазам – таким реалистичным и богатым нюансами было изображение. Если кто-то считает себя не очень хорошим фотографом и не может освоить все мельчайшие функции камеры, то этот телефон определенно повысит вашу самооценку».

Тестируя камеру смартфона, Кристине также была удивлена тем, как просто и быстро можно получить качественные результаты. «Не могу сказать, что я хорошо управляю всеми функциями камеры, к тому же обычно при фотографировании нужно найти правильный свет, чтобы изображение хорошо получилось. За эти дни у меня возникло ощущение, что я фотографирую профессиональной камерой, потому что на фотоснимках все выглядело очень естественно, а также появился определенный эффект трехмерности. Я фотографирую цветы, и кажется, что их можно взять в руки – настолько подробный и чистый получается снимок», – делится впечатлениями Кристине.

Вдохновившись своими новыми фотографиями, К. Вирсните считает, что они могут стать хорошим подарком. По ее мнению, изображения такого качества можно вешать на стену: «Если эти фотографии распечатать и повесить дома на стену как крупноформатные картины, я уверена, что они будут выглядеть потрясающе и многие будут спрашивать, кто автор».

Тесная связь фотографий и эмоций

«Сейчас самое прекрасное время в Латвии – канун праздника Лиго, когда все цветет и буквально все окружающее нас кажется красивым и живым. Я не понимала, насколько здорово сесть на лугу и фотографировать цветы. Это особенный момент, который на память можно запечатлеть и на фотографиях», – рассказывает Кристине, подчеркивая, что с помощью снимков люди способны ощущать самые разные эмоции и иногда такие мгновения в жизни очень нужны.

В нынешнее непрогнозируемое и изменчивое время нужно ловить каждый момент и эмоции и камера может помочь справиться с этой задачей. Также Кристине считает, что снимки имеют непреходящую ценность, сопровождающую нас долгие годы. «Сейчас я не знаю, когда мы с семьей отправимся в свое следующее путешествие мечты, поэтому те фотографии, которые у нас есть на данный момент, стали хранителями наших воспоминаний. Рассматривая фото из предыдущих путешествий, из поездки по Африке, я замечаю, как возникает приятное чувство, будто я туда вернулась. А когда я буду пересматривать все эти изображения через несколько десятилетий, я подумаю: „Вау, какой яркой была моя жизнь!”»

Однако фотография скрывает в себе не только воспоминания прошлого, но и возможности в будущем. «Благодаря фотографии мы можем восхищаться красотой мира, культурным многообразием и дарить людям ощущения, которые они никогда не испытывали. Мы хотим, чтобы таких изображений было значительно больше, поэтому несколько лет подряд объявляем конкурс Next Image 2020, общий призовой фонд которого уже достиг 40 000 долларов США, а в этом году особый приз – смартфон Huawei P40 Pro – достанется и одному победителю из Латвии. Сейчас самый подходящий момент для каждого пользователя смартфона Huawei открыть в себе творческий потенциал и показать это всему миру, причем можно самовыражаться, как заблагорассудится, поскольку конкурс предлагает представлять свои работы в шести концептуально разных категориях, в том числе «Здравствуй, жизнь!» (Hello, Life!), «Ночь» (Good Night) и «Лица» (Faces),», — рассказывает Алисе Цесниеце (Аlise Cēsniece), руководитель отдела маркетинговой коммуникации Huawei Consumer Business Group в Латвии.