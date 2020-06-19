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Наконец-то наступило настоящее лето, и мы можем наслаждаться отпуском, отдыхом на природе, на пляже! Но не будем забывать, что яркое летнее солнце и загар – это настоящее испытание для нашей кожи! Консультант по уходу за красотой BENU Aptieka Наталья Гаврильченко призывает не рисковать здоровьем своей кожи и заботиться о нем в соответствии с погодными условиями!

Каждый год мы так скучаем по солнцу, что совершаем одну и ту же ошибку – слишком резко начинаем загорать. То есть сразу проводим слишком много времени под интенсивными лучами солнца и получаем ожоги. Да и солнцезащитный крем обычно выбираем неправильно – продолжаем пользоваться тем же, с которым закрывали предыдущий сезон.

Какой защитный крем выбрать?

Сегодня солнцезащитные средства предлагаются в очень широком ассортименте и различных формах – это кремы, спреи, лосьоны, поясняет Н. Гаврильченко. Каждый из нас может выбрать подходящий вариант, исходя из своего вкуса и потребностей. Самое важное, что необходимо учитывать при выборе солнцезащитных средств, это степень их защиты, или SPF (sun protection factor). Это число показывает, насколько хорошо средство способно защищать от солнца. Соответственно – чем оно выше, тем сильнее защита. Например, средство с SPF 50 защищает кожу от 98% солнечных лучей и рекомендуется людям со светлой кожей и волосами, в том числе детям и подросткам. Защитные средства с SPF 30 подойдут людям с более темной кожей и волосами. Однако такие средства будут задерживать меньше солнечных лучей, способствуя обгоранию и фотостарению кожи, поэтому во время загара нежелательно пользоваться солнцезащитными кремами с более низкой степенью защиты.

Средства с SPF 10-20 предназначены для ежедневного применения, когда большую часть дня мы проводим в помещениях, а также – если человек не посещает пляж. А вот для пляжа и длительного пребывания на солнце этот уровень защиты недостаточен! Помните! Под интенсивными солнечными лучами незащищенная кожа может обгореть уже за 10-20 минут!

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Прошлогодний защитный крем – не годится!

Одна из самых распространенных ошибок – продолжать пользоваться солнцезащитным средством, оставшимся с прошлого лета. Во-первых, средства, которые применялись летом и на исходе лета могут оказаться слишком слабыми. Во-вторых – к сожалению, хранившийся долгое время (полгода) открытым солнцезащитный крем теряет свою эффективность и больше не выполняет полноценно своих защитных функций. Поэтому, выбирая солнцезащитные средства, продумайте, на какой период времени они вам потребуется, и выберите соответствующий объем. Лучше всего покупать крем на один сезон, ведь под влиянием жары и воздуха кремы окисляются и защитные фильтры больше не действуют.

До и после загара

При подготовке кожи к солнечным ваннам вам на помощь придет скраб – он поможет очистить кожу от отмерших клеток и будет способствовать более равномерному загару. Разумеется, перед загаром нужно нанести также выбранный солнцезащитный крем!

После загара пользуйтесь увлажняющим кремом, обращая особое внимание на такие его ингредиенты, как пантенол и сок листьев алоэ. Эти компоненты успокоят раздраженную кожу, интенсивно увлажнят ее и помогут коже восстановиться.

Из пищевых добавок сохранить красоту кожи и избежать преждевременного ее старения помогут антиоксиданты – Омега-3, бета-каротин и витамин C. Они станут вашими помощниками на пути к красивой и здоровой коже!

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Призываем вас относиться ответственно к состоянию своей кожи и здоровью как в праздники, так и в будни!