Пт, 19.06.2020
Нельзя становиться судьями, клеймить или, напротив, оправдывать. Театр "Современник" о ДТП с участием Михаила Ефремова

Важно: шесть стран Европы, прибывая из которых необходимо соблюдать самоизоляцию

Иллюстрация

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Двухнедельную самоизоляцию должны соблюдать приехавшие в Латвию из шести стран ЕС и ЕЭЗ - Швеции, Португалии, Румынии, Болгарии, Польши и Великобритании, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний. 

Напомним, самоизоляцию не нужно соблюдать людям, приехавшим из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000 населения.

В Латвии заболеваемость падает и составляет в данный момент 1,4 случая на 100 000. В Литве и Эстонии эти показатели выше - 3,6 и 6,6.

В Швеции заболеваемость составляет 140,2 случая на 100 000 населения, в Португалии - 44,1, в Румынии -  16,5, в Польше - 15,8. 

Быстро снижается заболеваемость в Великобритании - она на 5,12 случая меньше, чем 12 июня, и составляет 27,7 на 100 000 населения. 

Близки к показателю 15 случаев на 100 000 Нидерланды с 13,9 случаев заболеваемости и Бельгия с 13,6, причем в Бельгии наблюдается спад. 

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ