Важно: шесть стран Европы, прибывая из которых необходимо соблюдать самоизоляцию

Напомним, самоизоляцию не нужно соблюдать людям, приехавшим из стран, где 14-дневная заболеваемость Covid-19 не превышает 15 случаев на 100 000 населения.

В Латвии заболеваемость падает и составляет в данный момент 1,4 случая на 100 000. В Литве и Эстонии эти показатели выше - 3,6 и 6,6.

В Швеции заболеваемость составляет 140,2 случая на 100 000 населения, в Португалии - 44,1, в Румынии - 16,5, в Польше - 15,8.

Быстро снижается заболеваемость в Великобритании - она на 5,12 случая меньше, чем 12 июня, и составляет 27,7 на 100 000 населения.

Близки к показателю 15 случаев на 100 000 Нидерланды с 13,9 случаев заболеваемости и Бельгия с 13,6, причем в Бельгии наблюдается спад.