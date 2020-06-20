Адвокат Михаила Ефремова о компенсации: "Разговор будет жесткий"

Пашаев указал, что утверждается, что семье не нужны деньги, но они с этим не согласны. Ведь у погибшего Захарова "простая семья, сельская".

"Мы по-человечески хотели им помочь. Но я больше не собираюсь ни за кем бегать. Да, Михаил Олегович очень сильно страдает и, если бы родственники погибшего взяли деньги, ему морально было бы чуть проще.

Сейчас вот снова еду к нему, и разговор будет жесткий и конкретный: теперь, сколько суд решит, столько мы и возместим", - цитирует юриста издание.

Пашаев признался, что Ефревом ни о чем не думает. Он готов нести наказание и сидеть.

"Ни о чем больше говорить не может. Ничего не видит, не слышит. Каждый день живет с осознанием, что по его вине в ДТП умер человек.

Я ему объяснял, пытался как-то успокоить, говорю: "Ты не убивец, для убийства есть отдельная статья. Преступление не умышленное". Он сильно переживает. При этом я ему сам рассказал, что Захаров был хорошим мужчиной, мне о нем рассказали определенные люди", - объяснил он.

Эльман Пашаев также сказал, что защищать актера он согласился сразу. Кроме того, он сам криминалист с двадцатилетним стажем.

Напомним, вечером 8 июня в Москве Михаил Ефремов выехал на внедорожнике Jeep Grand Cherokee на встречную полосу и столкнулся с несколькими автомобилями. Водитель фургона Lada Сергей Захаров получил тяжелые травмы, он умер в больнице на следующий день.

В результате экспертизы в крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя, следы кокаина и каннабиноидов. С 9 июня актер находится под домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.